Consigue una sonrisa blanca y perfecta con estos sencillos pasos

¿Quién no ha soñado nunca con una sonrisa blanca y perfecta? Tener los dientes blancos y brillantes es más fácil de lo que pensamos. Muchas veces tenemos los dientes marrones o amarillentos debido a nuestros hábitos, la toma de café, consumo de tabaco o simplemente por genética. Esta situación nos ocurre a muchos de nosotros, por eso mismo, hoy os traemos varios consejos e ideas para utilizar e intentar que tus dientes estén más limpios, relucientes y blancos que nunca. Vamos allá.





Higiene dental: consejos para mantener nuestros dientes limpios

Evitar a toda costa todo lo que ensucie nuestro esmalte : es muy fácil que nuestros dientes se vuelvan amarillentos, tenemos que estar pendientes de nuestro cuidado dental y evitar o reducir ciertos alimentos en la medida de lo posible. Algunas de las cosas que hacen que nuestros dientes se vean con ese tono marrón son el vino (los dos, ya sea el blanco o el tinto), el café, las bebidas con gran cantidad de azúcar, caramelos o el vinagre. Ahora que conoces los alimentos que están dañando tus dientes, intenta evitar el consumo de ellos todo lo que puedas.

Adiós al tabaco : casi todos sabemos lo perjudicial que es el tabaco para la salud y las consecuencias que tiene en nuestro organismo pero, además, si queremos tener una sonrisa y unos dientes blancos, tendremos que dejar a un lado el tabaco.





Cepilla tus dientes a diario : es una obviedad y nunca viene mal recordarlo. Intenta que no pase mucho tiempo entre la comida y el cepillado, y recuerda siempre cepillarlos de manera que no te dejes ninguna zona sin limpiarla. Además, los alimentos que ayudarán a que mantengas tus dientes blancos como por ejemplo las manzanas, plátano, naranja, pera o los lácteos, deberán estar presentes en tu compra diaria y en tu alimentación.





Consigue tu sonrisa perfecta

Bicarbonato de sodio : el bicarbonato puede eliminar residuos y manchas a las que normalmente no podemos llegar, y además se utiliza para blanquear ropa, varios objetos y suelos. Es uno de los mejores productos que podemos utilizar para blanquear nuestros dientes pero hay que prestarle especial atención ya que no podremos utilizarlo en grandes cantidades. Este no es un remedio que dejará tus dientes completamente relucientes de la noche a la mañana pero, con el paso del tiempo, notarás ese cambio que siempre has deseado. Varios estudios han demostrado que las pastas de dientes que incorporan el bicarbonato de sodio, elimina la placa de los dientes de manera más efectiva. Podrás utilizar, por ejemplo, una cucharada de bicarbonato de sodio y dos de agua. Puedes hacerlo también con limón ya que es un aclarador natural ideal para reducir el sarro y tener un aliento fresco y agradable. Podrás probar a mezclar el jugo de un medio limón con el bicarbonato y cepillar tus dientes con la pasta creada. Debes tener en cuenta que el limón es también un ingrediente abrasivo, por lo que mide siempre tus cantidades y utilízalo con moderación. Te sorprenderás con los resultados a medio y largo plazo.

Cáscara de plátano : es un método mucho menos agresivo e igual de eficaz que el bicarbonato de sodio. Tras lavarte los dientes con tu cepillo o después de comer o tras una cena, frota con la parte interna durante unos dos minutos y verás que en pocos días notarás que tus dientes están más blancos.

Vinagre de manzana : puedes diluirlo en agua y hacer gárgolas con ello. Esto aportará una mayor efectividad que una simple pasta de dientes y cuando lo vayamos a realizar recuerda siempre poner una triple cantidad de agua que de vinagre ya que sino, nos producirá el efecto contrario.





Fresas : si unimos las fresas con el bicarbonato de sodio podemos tener un remedio natural más que efectivo para nuestra sonrisa y que mucha gente utiliza. Los defensores de este método afirman que elimina ese descoloramiento que se encuentra muchas veces en nuestros dientes. Pero hay que tener en cuenta también que varios estudios han analizado este método y los cambios que puede producir en nuestros dientes son muy pocos en comparación con otros productos. Por otro lado, si finalmente decides probarlo, no utilices una cantidad alta y limita su uso a alguna vez por semana, ya que el uso excesivo puede causar más problemas que soluciones. Si deseas hacerlo puedes mezclar una fresa fresca machacada con bicarbonato, y aplicarlo sobre tus dientes.

Aceite de coco : este producto ayudará a eliminar la placa bacteriana que tenemos y cuidar nuestros dientes y encías. El aceite de coco posee ácidos grasos que, al ser combinados con saliva, se adhieren a las manchas de los dientes y hace que pueda remover esas manchas de forma natural al cepillarte. ¿Cómo utilizarlo? Pon una cucharadita de aceite de coco en la boca y espera a que se derrita. Una vez derretido, realizaremos movimientos con la boca durante 3 minutos y posteriormente nos enjuagaremos con agua.