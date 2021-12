Consigue que tus inversiones tengan éxito siguiendo estos 5 pasos

La primera vez invirtiendo estará llena de dudas: ¿estaré haciéndolo bien? ¿En qué invierto y en qué no? ¿Cuánto dinero debo invertir? ¿Hasta cuándo debo mantener la inversión? Dar respuestas a estas preguntas es una de las claves para no ir a ciegas en el camino de la inversión y empezar, poco a poco, a conocer este mundo y que no sea un quebradero de cabeza por más tiempo. Ahorrar puede ser una opción para cuidar el dinero, pero invertir da la facilidad para planificar objetivos a mediano y largo plazo. Aunque la población española cuenta con conocimientos medios o altos sobre las finanzas, a la hora de plasmarlo en una estrategia a largo plazo fallan, solamente el 3% de los españoles asegura que ahorra a través de productos financieros complejos, entre los que se incluyen fondos de inversión, acciones y títulos de renta fija, mientras que casi el 39% utiliza preferentemente el ahorro en cuenta corriente e incluso el 23%, en metálico. Por otra parte, los planes de pensiones solo lo utilizan el 6,6%.

Algunas de las respuestas que dan voz a estas preguntas las tiene la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y hoy os traemos los mejores consejos, recomendaciones e información que debes saber para realizar tus primera inversiones con conocimiento y no “tirar” el dinero a las primeras de cambio.

Conocer el riesgo que está dispuesto a asumir

La primera de las preguntas a realizarse debe responder al nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Las acciones son las más expuestas a sufrir importantes fluctuaciones en sus cotizaciones. Si estás dispuesto a asumir el riesgo, la inversión en acciones puede ser interesante, de lo contrario, mejor olvidarlo. Puedes, también, adoptar medidas para reducir las pérdidas, por ejemplo, diversificando el dinero y las inversiones. ¿Qué significa esto? Apostar por varias empresas que desarrollen una actividad en diferentes sectores, no sólo que haga una tarea, cuanta más funciones y tareas diferentes se realicen, mucho mejor. Apostar por varias empresas sería lo ideal, según expresa la OCU. Si son de diferentes países, mejor. Así, se podrá compensar las posibles pérdidas con las ganancias de otro sector. Por el contrario, si empiezas a invertir y no tienes suficiente dinero como para diversificar acciones, la OCU recomienda los fondos de inversión, ya que permiten acceder a la bolsa desde pequeñas cantidades y de forma diversificada. Las recomendaciones que, por tanto, recomendamos es que centre sus estrategias, si puede ser en muchas empresas mejor, y si no puede, los fondos de inversión es una de las mejores opciones.

No empieces por fórmulas complejas

Cuando empezamos a leer sobre el tema de la inversión, aparecerán muchos nombres de entidades y tipos de productos donde se puede colocar el dinero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, el organismo que regula la inversión en España, establece dos categorías: productos complejos y no complejos. Los productos están más recomendados para personas con experiencia en el sector, que puedan tomar decisiones por sí mismas y que tengan el bagaje necesario para entender los mercados y cómo funcionan. Mientras, los productos no complejos, como su nombre indica, son más fáciles de entender para los principiantes.





Despeja las dudas que tengas

Los primeros obstáculos que encontrarás para invertir son los famosos mitos de “eso es para millonarios”, “es muy difícil” o “perderé todo mi dinero” . La realidad es que cualquier persona puede ser inversionista y todas esas afirmaciones quedan atrás una vez has tenido información y haberte informado sobre las inversiones. Lo más recomendable es buscar un asesor o que leas o te informes por tu cuenta. Invertir no es algo que puedas decidir con las recomendaciones de tus amigos o familiares, siempre necesitarás una opinión profesional.

Elegir las acciones más interesantes

La OCU aconseja tener en cuenta la valoración de la Bolsa donde cotizan y algunas variables de la empresa en cuestión (en la que queramos invertir). Con esta información, el inversor podrá apuntar a aquellas compañías que ofrezcan la rentabilidad suficiente para remunerar el riesgo que se está asumiendo y para ofrecer jugosos rendimientos si las perspectivas esperadas se confirman. Según explica la OCU, “lo importante no es si ha subido o ha bajado mucho, sino si está barata o cara, y si reúne bases sólidas o no”. Serán mucho más atractivas las acciones baratas y con buenas previsiones de beneficio, que las caras y con malos datos fundamentales.

Conócete a ti mismo

No a todos nos gustan las mismas cosas y no todos tenemos los mismos objetivos. Especifica qué empresas son las que más te llaman, haga un pequeño estudio sobre ellas (no invierta por invertir), y aquí es donde radica la importancia de que tu asesor te haga unas preguntas sobre lo que más te gusta, para conocerte y saber tus gustos. Esto ayudará a conocer qué tipo de cosas te gustan y a qué poder invertir . En este punto se relaciona también con el nivel de tolerancia que la persona tiene al riesgo, por ello, en muchas ocasiones, se pregunta si se atreverían a saltar en paracaídas. Si la respuesta a eso es un “nunca lo haría” es que tienes un perfil más conservador. Esto te ayudará a tener una mejor idea de qué elementos debe incluir tu portafolio de inversiones.