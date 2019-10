La consellera catalana de Salud acusa a Sánchez de "bloquear" 30 minutos la entrada de Urgencias del Sant Pau

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de haber "bloqueado" durante 30 minutos la entrada de Urgencias del Hospital Sant Pau de Barcelona en su visita del lunes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, la consellera ha dicho que a Sánchez "les estaban esperando en la planta cero porque así se había dicho con la Delegación del Gobierno en Catalunya, y al final cambió".

Vergés ha lamentado que "entró por Urgencias, bloqueó la entrada y estuvo 30 minutos", de manera que no podía ni entrar ni salir ninguna ambulancia, ha criticado.

"Me parece que esto no es la manera de hacer, y esto también lo denunciamos nosotros", ha dicho la consellera después de que Sánchez haya reprochado al hospital no haber recibido al presidente del Gobierno con el respeto que merece.

Sánchez visitó el pasado lunes a los agentes heridos en los disturbios de la semana pasada por la sentencia del 1-O siendo abucheado por unas 200 personas en el centro hospitalario y marchándose sin atender a la demanda de una reunión del presidente de la Generalitat, Quim Torra.