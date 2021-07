Conseller Salud dice que de volver atrás no haría lo mismo con medidas COVID

El conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha admitido este miércoles que si volvieran atrás no harían lo mismo con la relajación de restricciones de la COVID-19 y, una vez han cerrado de nuevo las discotecas, ha pedido "extremar las medidas" en otras actividades de ocio que prosiguen, como los festivales.

"¿Si volveríamos a hacer lo mismo?, evidentemente no, porque estamos donde estamos", ha afirmado este miércoles Argimon en una entrevista en TV3, en la que ha añadido que cuando se relajan restricciones hace un mes "era muy complicado no abrir" aforos en teatros o gimnasios, que "no eran grandes diseminadores" de coronavirus.

En cambio, ha considerado que el virus sí se propaga en el ocio, "el nocturno y no nocturno", y en concreto en las discotecas se han detectado una veintena de brotes, ha señalado.

Así que ha justificado el cierre durante al menos 15 días, apuntando que cuando se reabran las discotecas será con la inclusión de test de antígenos, con 12 horas de antelación como máximo, o con la necesidad de acreditarla pauta completa de vacunación.

El Procicat ha autorizado que prosigan los festivales de música, con la obligación de test de antígenos con público de pie superior a 500 personas.

Pero ante imágenes de público sin mascarilla que "no han gustado nada" a Argimon, el conseller ha advertido de que se deben "extremar medidas": "Nos lo jugamos todo, seguir en la normalidad o no", ha avisado.

El conseller ha avanzado que, como hay datos de registro del público en los festivales, Salud podrá hacer en las próximas semanas un seguimiento de posibles contagios, ya que en el momento de que alguna personas que asistió dé positivo lo detectará el sistema.

Ante un verano en el que la velocidad de propagación (Rt) augura que se mantendrá alta, sobre todo entre la población joven, Argimon ha insistido en recomendar el uso de la mascarilla en exteriores, si bien ha dicho que tuvo una conversación con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y esta le descartó reinstaurar su obligatoriedad. EFE

jfc/pll/jdm