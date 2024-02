El Consell propone una sanción de 10.000€ a una peña por falta de licencia en un acto con 'enanitos toreros'

Fundación Franz Weber advierte del "incumplimiento" de la Ley General sobre Discapacidad y lamenta que Generalitat no asuma su contenido

El Gobierno valenciano ha propuesto una sanción de 10.000 euros a una peña taurina por falta de licencia en un acto con 'enanitos toreros' celebrado en la localidad valenciana de Casinos en septiembre de 2023 y denunciado por la Fundación Franz Weber y otros colectivos.

Así se desprende de la resolución, consultada por Europa Press, en la que el Consell acuerda incoar expediente sancionador a la peña ante una presunta infracción administrativa tipificada como grave en el artículo 51.1 de la Ley 14/2010, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, referido a la celebración de espectáculos sin la correspondiente licencia o autorización.

La Fundación Franz Weber la que denunció el espectáculo que involucraba a personas con acondroplasia en Casinos. En concreto, advirtió de que se trataba de una actividad "discriminatoria" para las personas con diversidad funcional y que estaría incluida entre las prohibiciones explícitas del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias inició un expediente que, tras examinar los hechos y recabar documentación, ha concluido con la propuesta de sanción.

La Generalitat indica en el expediente que "nunca, en ningún caso, se puede usar a un ser humano como algo destinado a ser objeto de burla, befa y pitorreo ni como objetivo de trato humillante cuando haga su trabajo".

Sin embargo, en este caso, matiza, "estamos hablando de un espectáculo que por su carácter cómico requiere de personas que se ocupen de hacer reír al público --los 'enanitos toreros', como es lógico--. Si estas personas consideran que están siendo explotadas y que se están aprovechando de sus circunstancias para provocar la risa, por supuesto que tales espectáculos deben estar prohibidos sin más preámbulos".

"No obstante --agrega--, si por el contrario, estas personas actúan para los espectadores que acuden a un espectáculo cómico para reírse con ellos y no de ellos, entonces el respeto a la dignidad humana no puede ser considerado vulnerado por cuanto la risa es una risa sana derivada de la propia actividad de los actuantes".

Así, concluye: "En nuestro caso no hay dato ni detalle alguno del que se desprenda que la 'Charlotada' de Casinos tuviere esos componentes de explotación, cosificación de los 'enanitos toreros' ni ningún otro aspecto degradante para estas personas".

Y apostilla: "Considerar que, por definición, el mero hecho de salir al ruedo estas personas ya es un atentado a la dignidad humana evidencia un exceso de objetividad por cuanto nadie ha consultado a los artistas actuantes si, efectivamente, están siendo explotados". En consecuencia, el Consell ve únicamente una infracción grave por no tener autorización el espectáculo.

La fundación ha lamentado que la Generalitat no haya atendido las advertencias que tanto la ONG naturalista como colectivos como CERMI CV han lanzado acerca del "incumplimiento" de la Ley General sobre Discapacidad "y el veto explícito a estos actos degradantes", derivando únicamente la responsabilidad administrativa en la carencia de permiso o licencia autonómica específica sobre esta actividad.