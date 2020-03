Consejos para sobrellevar el duelo más difícil, el duelo sin un último adiós

Lara Malvesí

Sin una despedida final, sin cogerse de la mano, sin hablar por última vez. Es el difícil duelo al que se enfrentan las familias en tiempos del coronavirus.

Para hacer frente a la pérdida y sobrellevar el duelo, la profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) Xusa Serra ha dado algunos consejos en una entrevista con Efe.

Serra, que estos días vive, como el conjunto de sanitarios, desbordada por la difícil situación desde el Hospital General de Cataluña, ha explicado que la ausencia de despedida física, en la mayoría de casos, por las medidas restrictivas imprescindibles, "complican" inevitablemente el proceso de duelo de los familiares.

Y es que "tener certeza de la muerte y poder asistir a la despedida es esencial para garantizar un tiempo de duelo saludable", ha señalado.

"Estos días, la sensación de no haber podido dar una despedida como el fallecido merecía no facilita las cosas, aunque hay algunas pautas que se pueden dar", ha apuntado.

Entre otras medidas, para poder sentir que se ha dado un adiós, y empezar a asumir la muerte, ha aconsejado que cada familiar elija un objeto significativo o escriba una carta de despedida para que se incluya dentro del féretro.

"Es difícil, pero necesario. Ayuda a ordenar los sentimientos", ha explicado Serra, que ha pedido que se incluya a los niños, con un dibujo, por ejemplo, en este acto de "acompañamiento" en la despedida.

Por otro lado, ha animado a comunicar la muerte en redes sociales como Facebook para poder recoger, como si fuera un libro de condolencias de tanatorio, las palabras de afecto y pésame de aquellos que conocían al fallecido.

"Escribir en la red ayuda a darte cuenta de que hay un antes y un después en tu vida por la pérdida", ha señalado.

"Aunque será recomendable que tras la cuarentena se realicen actos de despedida presencial, es importante no dejar el duelo para más adelante", ha incidido.

Aconseja igualmente realizar presentaciones de música y fotos con recuerdos del fallecido que se compartan en familia y con amigos.

Serra ha enfatizado "la importancia de dar tiempo al duelo" y de "no esconderlo o considerarlo un fallo de la persona, ni ahora ni fuera de circunstancias excepcionales".

"Se trata al duelo como algo malo. Si alguien está sufriendo esa pena se la conmina a seguir adelante, a estar bien, como si estuviera mal sentir dolor por la pérdida", señala la experta.

"De la muerte no se quiere hablar. Ni siquiera se nombra a la muerte. Se usan otras expresiones como 'nos ha dejado'. Y no, no nos 'ha dejado', sino que se ha 'muerto'. Hay que ser capaz de hablar de morirse", ha añadido.

Serra ha recordado que al año hay unos 300.000 trastornos derivados de casos de duelo "complicado", desde depresiones a insomnio o desórdenes alimentarios.

Esa cifra, ha señalado Serra, previsiblemente "aumentará" porque los duelos derivados del coronavirus son especialmente difíciles.

Asimismo, esta profesora de la Universidad Internacional de Cataluña ha destacado el papel de las nuevas tecnologías y redes sociales para ayudar al duelo en estos tiempos de restricción de visitas por el coronavirus.

En ese sentido, ha animado a, si es posible, utilizar las redes sociales para hacer vídeollamadas y despedirse del familiar.

"Hemos tenido el caso de una padre ingresado que pudo despedirse de su hija a través de Skype. Él pudo sentir las palabras de su hija y ella sentir la certeza de la despedida y llorar abiertamente", ha señalado.

Por ello, ha llamado a los profesionales sanitarios a facilitar ese tipo de "recursos que pueden evitar añadir más dolor al que ya hay". EFE

