El Consejo de la Juventud rebaja al 2,4% el porcentaje de "ninis", en vez del 14 % oficial

El Consejo de la Juventud de España ha defendido hoy martes que el porcentaje real de "ninis" se sitúa en un 2,4 % y pide modificar la actual manera de calcular esta tasa, que la OCDE y el Ministerio de Trabajo y Economía Social sitúan en casi el 14 %.

Tras analizar "Jóvenes y mercado de trabajo" del Ministerio de Yolanda Díaz y otros informes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Consejo de la Juventud detecta "una clara diferencia" con el porcentaje de "ninis" registrados por su entidad.

"En estos informes esta tasa se encontraba en 2022 en torno al 13,7 % de todas las personas jóvenes mientras que, para el Observatorio de Emancipación del CJE, que utiliza los mismos datos de la Encuesta de Población Activa, para finales de 2022 la tasa era del 2,4 %, muy inferior", explica en una nota de prensa enviada hoy.

Entiende que la razón de estas diferencias es considerar a todas las personas que no trabajan (independientemente de si están en paro o si son inactivas) y que no estudian como "ninis", mientras que el Consejo usa una descripción "más específica y justa".

De esta manera, "una persona 'NINI' no es simplemente una persona joven que no trabaja y no estudia, ya que puede haber distintos motivos" por los que no haga ninguna de ellas.

El primer factor es que "en un mercado laboral como el español, en donde las personas jóvenes en muchas ocasiones se ven obligadas a aceptar empleos con altas tasas de temporalidad, no nos parece justo que una persona joven a la que echen de su trabajo, por ejemplo, tras estar toda la temporada de verano trabajando en hostelería y buscando otro empleo, se le catalogue como NINI".

El segundo factor que tiene en cuenta el CJE es que esté disponible para trabajar, "puesto que tampoco se le debería catalogar como 'NINI' a quien haya sufrido una incapacidad que le impida trabajar", y que "su situación de inactividad sea distinta a cursar estudios, por enfermedad o por tener que cuidar a dependientes u otras responsabilidades personales o familiares".

En 2022, el 9,8 % de las mujeres jóvenes que no buscaba empleo no lo hacía porque se dedicaba a "labores del hogar" (categoría del INE); "No parece justo calificar como "nini" a estas mujeres jóvenes que se están dedicando a los cuidados".

Concluye que el tratamiento de los datos en diversos informes y noticias resulta "injusto y utiliza el término nini de forma peyorativa". EFE

