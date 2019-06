El Consejo Escolar vuelve a intentar mañana dictaminar sobre decreto de becas

EDUCACIÓN BECAS

El Consejo Escolar del Estado volverá a intentar mañana aprobar el dictamen que sobre el decreto de becas del Gobierno para el próximo curso debe aprobarse en su seno, aunque no se descarta que hay algún voto particular en contra.,Así lo han explicado a Efe fuentes del Consejo Escolar, máximo órgano consultivo del Estado en educación en el que está representada toda la comunidad educativa y cuyo dictamen sobre el decreto de becas no es vinculante pero sí preceptivo.,El pas