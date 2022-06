Consejo Escolar, sobre currículos: Profesores saben qué pueden hacer y qué no

La presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, ha señalado este jueves que los profesores saben en todo momento lo que pueden hacer en el aula y "lo que no", con independencia de "lo que ponga en la ley".

Así ha respondido la presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno en materia de educación sobre las críticas de algunos sectores sobre la ideologización de los últimos currículos, durante su intervención en el "37 Diálogo de Educación", organizado por la Confederación de Padres de Alumnos Cofapa.

"En cualquier momento, lo ponga la ley o no, los profesores sabemos lo que podemos hacer en el aula y lo que no, y sabemos que si somos buenos profesores tenemos que pensar en el bien común y dar respuesta en el aquí y ahora" de los estudiantes, ha añadido.

Ha recordado que existen distintos niveles de desarrollo de una ley, desde los reales decreto que aprueba el Gobierno a la regulación autonómica, que finalmente llegan al centro, "el espacio donde de verdad se debe llevar todo esto a la práctica".

Los centros si se organizan "correctamente y usan los instrumentos de los que están dotados democráticamente, pueden producir un cambio absolutamente significativo en la aplicación de los currículos", aprobados a principios de año por el Gobierno central.

"Y no de una manera casual y porque uno hable de una ideología y otro de otra, no, entiendo que un centro es donde se deben responder a las necesidades concretas de los chicos", tanto desde el punto de vista de los aprendizajes formales como de los no formales.

Preguntada por un asistente al evento sobre cómo contrarrestar "el impacto negativo" de la Lomloe (ley Celaá), Cuenca ha dicho no poder entrar en valoraciones particulares como presidenta del Consejo Escolar del Estado.

Por otro lado, ha abogado por repensar cómo funcionan los horarios en España y, después, reflexionar sobre los actuales calendarios escolares. "No es un problema solo escolar sino social, que afecta a muchas parcelas de la vida". EFE

