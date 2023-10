Consejo.-El Gobierno recurre al TC la ley del litoral de Galicia por añadir de forma "unilateral" el mar a su territorio

El Gobierno en funciones ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 4/2023 de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia porque "invade competencias estatales" en distintos ámbitos y porque "incorpora de manera unilateral el mar" a su territorio.

Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde ha destacado la importancia de dicho recurso, cuyo plazo espiraba el próximo 13 de octubre.

En este sentido, la portavoz ha detallado que el recurso se interpone una vez escuchado y "avalado" por el Consejo de Estado. "Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma", ha subrayado, para después añadir que el objeto es "declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado".

Isabel Rodríguez ha defendido que es "obligación" del Gobierno "velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia", y ha añadido que el dictamen del Consejo de Estado fue emitido el pasado 21 de septiembre.

En relación con los distintos argumentos jurídicos, la portavoz del Gobierno ha puesto de relieve que la ley gallega, "y no existe ninguna duda" en torno a ello en el dictamen del Consejo de Estado, "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre" "Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto", ha recalcado.

Por otro lado, según ha indicado Isabel Rodríguez, la norma "incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia" y "reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar". "Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas", ha remarcado.

"Siempre se puede establecer un nivel de protección superior a la ley básica, pero nunca disminuir esa protección del territorio y es lo que también se produce en la redacción de esta ley", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que "Galicia se atribuye además competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto".

Finalmente, Rodríguez ha puntualizado que hay algunas comunidades autónomas que han asumido la gestión de competencias en materia de costas. "Cataluña, Andalucía y, recientemente, Canarias y Baleares lo hacen porque expresamente así lo reconocieron sus estatutos de autonomía. No es el caso de Galicia, que no ha reformado su Estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones que no están previstas en su norma básica", ha insistido. Según ha agregado, invade, del mismo modo, competencias exclusivas del Estado sobre pesca en aguas exteriores.