Consejo.- Autorizan al CIEMAT el pago de contribuciones voluntarias a entidades internacionales por 295.000 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) el pago de las contribuciones voluntarias a diversos organismos y entidades internacionales, correspondientes al ejercicio 2023, por importe de 295.000 euros.

En concreto, en virtud de este acuerdo, elevado a Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, se destinan 275.000 euros al CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas, con sede en Ginebra) para el experimento CMS y 20.000 euros a la infraestructura EU-SOLARIS ERIC.

El CIEMAT participa desde hace más de 20 años en el experimento CMS de LHC ('Large Hadron Collider') en el CERN. Durante todo este período el grupo de investigadores del CIEMAT han contado con la aprobación y financiación correspondiente para llevar a cabo esta participación, del Plan Estatal de I+D+I.

El CMS es uno de los dos proyectos del LHC que cuentan con la máxima prioridad en la estrategia europea de este campo de investigación, como recuerda el Ministerio de Ciencia. Sus objetivos son de naturaleza fundamentalmente científica y de relevancia para la especialidad de la Física Experimental de Altas Energías, pero sus repercusiones a nivel tecnológico y su posible aplicación en muy diversos campos, tienen también importancia a la hora de justificar el esfuerzo global a nivel internacional que se está invirtiendo en apoyar esta actividad investigadora que se lleva a cabo en el CERN, añade el Ministerio.

Además, recuerda que la Infraestructura Europea para la Tecnología Solar Térmica de Concentración y la Química Solar: EU-SOLARIS (del inglés The European Infrastructure for Concentrated Solar Thermal and Solar Chemistry Technologies) tiene como principal objetivo apoyar los esfuerzos de los investigadores europeos, tanto de la academia como de la industria, en sus esfuerzos por desarrollar las siguientes generaciones de las tecnologías CST (del inglés: Concentrating Solar Technologies).

CONTRIBUCIÓN DEL CSIC A LA RED EUROPEA SYNCELL-EU

Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) el pago de la contribución voluntaria a SynCell-EU, correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 25.000 euros.

European Synthetic Cell Initiative es una red de laboratorios de excelencia investigadora, instituciones y compañías, coordinadas por la Delft University of Technology en Países Bajos, que se han unido para colaborar en la investigación sobre células sintéticas y su conversión en tecnología.

La misión de SynCell-EU es construir una célula sintética a partir de las piezas que la componen lo que, desde una perspectiva fundamental, contribuirá a entender los principios básicos de la vida y su origen a partir de componentes moleculares existentes en la tierra primitiva. Además, los investigadores argumentan que entender cómo funciona una célula mediante su reconstrucción a partir de sus piezas esenciales abrirá nuevos horizontes de aplicación en medicina y biotecnología.