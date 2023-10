Consejero vasco de Educación da por cerrado el caso de transporte escolar aunque reconoce que "en algo" no ha acertado

El consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin Bildarratz, ha dado por cerrado el caso del transporte escolar con las explicaciones que ofreció este pasado miércoles en el Parlamento vasco sobre el hecho de que el Departamento de Educación contratara a un abogado de Cuatrecasas, también consejero de la empresa de autobuses Autocares URPA, adjudicataria de algunas rutas, aunque ha reconocido que, "si se ha generado este debate, en algo no he acertado".

Bildarratz se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la comparecencia este pasado miércoles ante la Comisión de Educación del Parlamento, a petición propia y de los grupos EH Bildu, PP y Vox, para informar sobre el proceso de adjudicación de rutas de transporte escolar y la relación con este proceso de uno de los asesores del departamento.

"Hice la comparecencia a petición propia y porque el lehendakari también me pidió que lo aclarara y diera explicaciones. Creo que ya las he dado en una comparecencia extensa y profunda, y ahí están toda la documentación y los informes. Yo lo dejaría ahí, y, en principio, no tengo nada más que decir", ha señalado.

En todo caso, y ante las peticiones de hacer autocríticas de los partidos políticos de la oposición, el consejero de Educación ha admitido que, "si este propblema ha aparecido así, es que en algo no he acertado".

"Es evidente, y no tengo ningún problema ni complejo en decir que en algo no he acertado. Pero desde el punto de vista legal, jurídico y estético he cumplido con el código dentológico, aunque es evidente que, si ha surgido este debate, es porque en algo no he acertado", ha insistido.