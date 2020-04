Consejero de Sanidad de Madrid dice que él no hubiese puesto fin a la "hibernación" económica

Espera que a mediados de esta semana ya haya un decrecimiento en el número de casos nuevos

El consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado este lunes que él no hubiese puesto fin a la "hibernación" económica y ha criticado que no se consultara la decisión con las comunidades autónomas.

"No hubiese puesto fin a la hibernación", ha declarado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press. "Lo único que hemos aprendido de esta epidemia es que hay que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones", ha agregado.

Además, ha dicho que lo que les parece "peor" es que "no se convocó a las comunidades autónomas a la hora de tomar esta decisión", y ha recordado que "la lealtad es bidireccional".

"Es importante que las comunidades autónomas, sobre todo las que peor hemos pasado estos días, tengamos capacidad de opinar y de ser partícipes de esta decisión, y es que no hemos sido partícipes en ningún momento, por lo tanto no me parece una buena decisión", ha argumentado.

Ruiz Escudero ha avanzado que trasladará su opinión a este respecto al ministro, Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de esta tarde.

"En esa lealtad de la que hablamos es nuestro deber decir las cosas que vemos que no se están haciendo bien", ha apuntado, para reconocer que el Gobierno de España "tiene que tener esa labor de liderazgo pero en esta decisión tiene que contar con las comunidades autónomas".

El consejero de sanidad madrileño ha destacado que "desde el punto de vista sanitario es muy difícil tomar esa decisión", y que así se lo han transmitido desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid a la del Ministerio.

"Si no está claro, no tomes la decisión, tómala más adelante, porque el confinamiento está funcionando", ha apostillado Ruiz Escudero, quien ha añadido que entiende "lo difícil que es conjugar el dato sanitario con el dato económico", pero "es importante primero que paremos al coronavirus, es fundamental para luego tomar el resto de decisiones".

En cuanto a las últimos datos, ha señalado que "confirman la tendencia" registrada en la Comunidad de Madrid desde hace 10 días, con cerca de 3.500 altas acumuladas, menos pacientes pendientes de ingreso en Urgencias, menos pacientes en UCI y menos fallecidos. "Esperemos que esta semana todavía sea más acentuada", ha agregado.

"Estamos esperando y creemos que se producirá a mediados de esta semana cuando ya tengamos un decrecimiento en el número de casos nuevos que sería el segundo momento de inflexión", ha avanzado Ruiz Escudero, para destacar que sería "un dato esperanzador porque lo que significa es que asistencialmente tienes, siempre con la prudencia que hay que hablar cuando hablamos de coronavirus, el control sobre la epidemia en tu comunidad".

Por otro lado, sobre la posibilidad de que los niños puedan empezar a salir a la calle, ha destacado que "siempre con estas decisiones hay que contar con el asesoramiento de los expertos", y ha apuntado que en los niños la infección por coronavirus se comporta con una sintomatología bastante leve pero "son vectores a la hora de transmitir la infección".