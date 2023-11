El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha incide en "ordenar la cartera sanitaria" y no invertir "desmesuradamente"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha incidido en la necesidad de "agrupar y ordenar la cartera de servicios sanitarios" a nivel nacional de manera que no se invierta "desmesuradamente".

"Es básico, no podemos tener todos de todo para todo y que la inversión sea desmesurada", así lo ha afirmado durante el desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press este lunes.

En este sentido, el consejero ha resaltado que, en materia sanitaria, "hay que tener lo más importante" de manera que se estructure y se ordene la cartera de servicios sanitarios entre comunidades autónomas sin "seguir creciendo desmesuradamente y de cualquier manera" porque así "la inversión se va".

"Cuando se habla de la financiación todo el mundo pretende que haya un pacto por la Sanidad, yo no me niego, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es la financiación. No debe haber pacto hasta que no haya una financiación adecuada y hasta que todos no partamos del mismo nivel", ha añadido Jesús Fernández Sanz.

Por este motivo, el consejero "ha pedido al Estado" una "correcta financiación" que "no tiene que ver solo con el PIB per cápita sino que tiene que ver con la dispersión, con la demografía, con la cronicidad, con el envejecimiento porque el envejecimiento lo que conlleva es más inversión".

Asimismo, ha apuntado que "la medicina privada tiene que ser complementaria con la pública" porque "cuando le va bien a la pública le va bien a la privada y viceversa". "Se trata de ordenar la cartera y por eso a veces hay que crecer ayudándonos", ha añadido.

"Transformar la Sanidad en salud, seguir con la tecnología, con la innovación y la investigación y seguir formando gente que se quede con nosotros será el éxito de los siguientes años y así vamos a seguir", ha afirmado.

MÁS INVERSIÓN EN POLÍTICAS PREVENTIVAS

Por otro lado, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha insistido en "invertir mucho más en políticas preventivas". "Nuestro sistema tan valorado a nivel mundial es un sistema basado en el diagnóstico y la curación", ha declarado resaltando la importancia de que se incluya la prevención entre las prioridades del Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Para que podamos seguir teniendo un sistema en el que la prestación sea como es, gratuito y universal, con equidad, con acceso para todo el mundo, tenemos que pensar en la sostenibilidad y esto pasa por invertir mucho más en las políticas preventivas", ha señalado.

Así, ha apuntado que se debe "tener un país donde la gente pueda trabajar más años y más sanos". "Si vamos a enfermerar que sea lo menos posible", ha afirmado.

"El espacio sociosanitario del cuidado, de la cronicidad, del envejecimiento, de la soledad no deseada y de la salud mental es algo que está con nosotros y que también hay que editar ahora una inversión quizás mucho más importante de la que hasta ahora nos habíamos previsto", ha advertido.

En este aspecto, el consejero ha recalcado que "casi un tercio de la población tiene enfermedades crónicas, que ocupan aproximadamente entre un 80 y un 85 por ciento de las personas que se atienden en el sistema sanitario". Además, "el trato a la salud mental ha crecido de progresión geométrica" y "la soledad no deseada se ha multiplicado por diez en los últimos años".

"Los cuidados y los autocuidados tendrán que ser algo que va a superar o que va a estar por encima de los tratamientos habituales y todo esto parece que nos ha llegado de repente, no es de repente pero es verdad que ahora ha crecido de una manera exponencial y hay que prestarle asistencia", ha puntualizado Fernández Sanz.

Por último, el consejero ha resaltado que "lo más importante es que la inversión se centre en la orientación a la salud, trabajando en una red abierta y potente y en los recursos humanos que son básicos".