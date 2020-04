El consejero madrileño de Sanidad reprocha a Illa que se están tomando medidas de desescalado "a ciegas"

Sobre el fallo del TSJM que insta a la Comunidad a garantizar EPIS para el personal sanitario y en residencias asegura que "ya se está haciendo"

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha reprochado al ministro del ramo, Salvador Illa, que se están tomando medidas de desescalado "a ciegas" con la reactivación de la actividad económica no esencial, lo que "desde el punto de vista sanitario no tiene un gran sustento".

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que, según ha reconocido, ha sido "un poco crítico" con la medida que se ha tomado este lunes, cuando en Madrid las cifras de fallecidos y de hospitalizados son "todavía altas", pese a que "la tendencia de los últimos días ha sido en descenso en todos los parámetros".

"Entendíamos que no se puede tomar de esta manera, sobre todo porque tuvimos un Consejo Interterritorial el jueves pasado y no se hizo mención a esta decisión, nos enteramos luego por lo medios, se habló de crear una comisión de desescalamiento de todas las comunidades autónomas que no se ha creado", ha lamentado Ruiz Escudero.

"Esta es la decisión más importante que se ha tomado desde que estamos confinados, por lo tanto no entendemos por qué con esa responsabilidad asistencial que tenemos las comunidades autónomas, y sabiendo que el liderazgo tiene que hacerlo el Ministerio de Sanidad, se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas y hemos expresado nuestra queja", ha apostillado.

Según Escudero, la respuesta de Illa ha sido que si se mantienen las medidas de protección la reactivación de ciertos sectores no debe tener repercusión sobre la pandemia. "Yo le he dicho que espero que dentro de 15 días no se produzca un repunte y tengamos que estar lamentando este tipo de decisiones", ha agregado.

A este respecto, ha afirmado que este tipo de decisiones son "muy serias" y ha subrayado que Madrid "ha sido una de las regiones más castigadas por el coronavirus", antes de asegurar que "desde luego que desde el punto de vista sanitario no tiene un gran sustento".

"Todavía no tenemos la estrategia respecto a los test rápidos, a las PCR, no hemos hecho un estudio de seroprevalencia de la población y de los profesionales sanitarios y estamos haciendo medidas de desescalado un poco a ciegas", ha apuntado.

A su juicio, "una vez que la parte asistencial está, con toda la prudencia del mundo, en una fase de control", lo que hace falta es saber es cómo se ha comportado el virus dentro de la población. "Y si no sabemos eso es muy difícil tomar medidas que vayan en contra del confinamiento, porque ahora mismo es la única herramienta que tenemos para contener a un virus que de momento no tiene vacuna y no tiene tratamiento específico".

"Esta es una crisis sanitaria que de acuerdo que tiene repercusiones desde el punto de vista económico, social, familiar, de todo tipo, pero principalmente sanitaria y desde luego hemos tenido también la sensación de que esa respuesta no ha venido por parte del Ministerio de Sanidad, parece que es una respuesta que ha venido por arriba sin consultar al Ministerio porque en ese Consejo Interterritorial de la semana pasada no hablamos nunca en este sentido", ha agregado.

Tras constatar que hoy 300.000 personas se han desplazado en Madrid a sus trabajos, ha aseverado que hay que tomar estas decisiones "con mucha prudencia" y "en caso de duda seguir manteniendo el confinamiento sin reactivar sectores".

EL 10% DEL MATERIAL RECIBIDO POR LA COMUNIDAD PROCEDE DEL MINISTERIO

En cuanto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dar 72 horas a la Comunidad de Madrid para que realice una evaluación de la situación de los equipos de protección individual para el personal sanitario y en residencias y garantice su dotación, ha dicho que ya se está haciendo.

"Lo estamos haciendo ya", ha aseverado, al tiempo que ha mencionado la llegada de aviones con material y ha asegurado que se mantiene suministro diario o cada dos días a todos los centros sanitarios, ya sean hospitales, dispositivos de Atención Primaria y SUMMA 112.

Asimismo, ha esgrimido que quien tenía la responsabilidad sobre la compra de los equipos de protección era el Ministerio de Sanidad, al que corresponde el "liderazgo" de la crisis. Por otro lado, ha dicho que solo el 10 por ciento del material que ha recibido el Gobierno regional procede del Ministerio de Sanidad o de la Delegación del Gobierno, y ha afirmado que en la Comunidad de Madrid han sido siempre "proactivos".