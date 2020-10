Consejero Justicia de Madrid: "No es un año para ir a los cementerios ni para hacer fiestas de Halloween"

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha aseverado este jueves que 2020 "no es un año para ir a los cementerios" aunque sea "una tradición muy arraigada en un país católico", con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, ni para "hacer fiestas de Halloween" en plena segunda ola de la pandemia.

En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el consejero madrileño ha querido disculparse ante la ciudadanía por la incertidumbre que hay de cara al próximo puente después de que ayer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, manifestara que no cerrará Madrid si el Gobierno no acepta su petición de cambiar el plazo mínimo establecido en el Decreto de estado de alarma para poder cerrar perimetralmente una comunidad.

A preguntas sobre las dudas que tienen los madrileños con respecto a sus salidas durante el puente, López ha manifestado sus disculpas al tiempo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. "Siento mucho que hoy un madrileño no sepa si va a tener restringida o no su salida", algo que se sabrá a lo largo del día de hoy.

"Hay que pedir disculpas. Hemos pedido cogobernanza y esperemos que nos responsan. Pero quiero hacer una llamada a la responsabilidad individual. Este no es el año para ir a los cementerios sabiendo que es muy doloroso teniendo en cuenta que es una tradición muy arraigada en un país católico como el español", ha subrayado.

Tampoco lo es para "hacer fiestas de Halloween", según ha afirmado Enrique López. "Por favor, no es el año para moverse. Me consta que muchos madrileños han decidido no moverse, pero piensen que hay un decreto publicado el pasado domingo y que hoy se va a intentar ratificar en el Congreso de los Diputados. Es una barbaridad", ha espetado.

López ha insistido en que Ayuso no ha tomado ninguna decisión sobre el cierre de Madrid y ha dicho que la tomará conforme a los criterios sanitarios para proteger la salud de los madrileños y no por "razones políticas".

"Madrid es solidaria con el resto de España y se adoptará una decisión según criterios sanitarios no como en Valencia", ha subrayado criticando al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien aboga por cerrar su comunidad si Madrid no decreta el cierre perimetral.