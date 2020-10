Consejero Interior se reunirá con Trapero para abordar "su futuro profesional" tras la absolución

Cree que el juicio ponía en duda la profesionalidad de Mossos, que "se reafirma" con el fallo

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, se reunirá durante las próximas semanas con el excomisario jefe de Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero, para abordar "sus impresiones sobre su futuro profesional", y hará lo mismo con el resto de absueltos en la causa que ha enjuiciado a la excúpula de Interior: el exsecretario general Cèsar Puig, el exdirector de Mossos Pere Soler y la intendenta Teresa Laplana.

En rueda de prensa telemática desde la Conselleria tras conocerse el fallo absolutorio de la Audiencia Nacional, ha dicho este miércoles al preguntársele sobre la posible restitución de Trapero que "no hay ningún camino pactado" y quiere dejar pasar unos días antes de tratar el asunto.

"Han sufrido una barbaridad por lo que se ha demostrado que ha sido un proceso injusto, lo que merecen después de estos tres años es tranquilidad" y ha explicado que se reunirá con todos los absueltos para expresar su satisfacción por el fin del procedimiento.

Sàmper ha asegurado que hasta ahora no ha valorado la posibilidad de restituir al mayor del cuerpo porque no confiaba en una absolución: "Yo veía una sentencia condenatoria, no porque ellos sean susceptibles de ser condenados, sino porque hemos visto cómo evolucionaba todo el tema judicial", ha dicho al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a los líderes independentistas por el 1-O.

"A partir de ahora empezaré a pensar qué es lo que considero que hay que hacer, pero que no lo he pensado hasta ahora" y ha celebrado la absolución de los cuatro procesados.

EXCONSELLER JOAQUIM FORN

También ha valorado que "la sentencia reafirma la necesidad de que se haga justicia, entre otros, con el exconseller Joaquim Forn", que estaba al frente de Interior durante el 1-O y que fue condenado por sedición.

Sobre Trapero, Laplana, Puig y Soler, ha destacado que las acusaciones que pesaban contra ellos eran falsas, y considera que el juicio "ponía en duda la profesionalidad de estos servidores públicos y por extensión de todo el cuerpo de Mossos d'Esquadra".

"Son dudas que nunca deberían haber existido y hoy se reafirma la profesionalidad del cuerpo", y al preguntársele si acusarán de falso testimonio a los mandos de la Guardia Civil que testificaron, así como al coronel Diego Pérez de los Cobos, ha dicho que esperará a estudiar bien la sentencia, pero que su obligación como conseller es defender la honorabilidad de Mossos, y está convencido de que el fallo contradice muchas de las declaraciones.