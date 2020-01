El consejero de Educación de Andalucía asegura que no implantará el 'pin parental' "bajo ningún concepto"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado este jueves que su Gobierno autonómico, formado por una coalición de Partido Popular y Ciudadanos, no implantará el 'pin parental' a pesar del compromiso alcanzado el año pasado con Vox para que esta formación apoyara los presupuestos autonómicos de 2020.

"Ya hay cauces para que los padres decidan libremente, no ha lugar a que se deba implantar", ha expuesto Imbroda en rueda de prensa en Madrid, a preguntas de la prensa, tras reunirse con la ministra de Educación y Formación Profesional.

"Debemos poner sentido común a esta demanda y no es necesario bajo ningún concepto", ha añadido Imbroda, que ha pedido centrarse en "el respeto a la diversidad y a una serie de valores de constitucionales" y dedicar el debate a "la educación en mayúsculas", y no "a una cuestión puntual que no lleva a ningún sitio", como ha definido el 'pin parental'.

"¿Qué vamos a hacer? ¿Vetar también internet, los móviles, las calles? Me parece que debemos poner sentido común a esta demanda y no es necesario bajo ningún concepto", ha explicado el consejero andaluz, de Ciudadanos.

El año pasado, tanto Partido Popular como Ciudadanos aceptaban en Andalucía, dentro de un acuerdo para los presupuestos autonómicos, la exigencia de Vox de implantar en las aulas el 'pin parental' mediante "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".

