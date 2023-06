Consejero andaluz pide "seriedad" a Espadas por pedir "en el último minuto y sobre la bocina" dialogar sobre Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido "seriedad" a Espadas por pedir "en el último minuto y sobre la bocina" dialogar sobre Doñana con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando precisamente los socialistas "se han negado a presentar enmiendas en el seno del parlamento".

Así, se ha pronunciado el consejero en declaraciones a los medios en Andújar (Jaén) tras conocer que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha sugerido que le convoque Juanma Moreno antes del 28 de este mes para plantearle una solución en torno a Doñana.

Fernández-Pacheco ha responsabilizado directamente al PSOE de crear el problema en Doñana porque "en su mano ha estado desde el principio no trasladar este problema a los medios de comunicación, no crear una polémica absurda, no alarmar a las instituciones europeas, no alarmar absolutamente a todo el mundo en un proceso irresponsable en el que lo único que buscaban era un rédito electoral que además los andaluces le han negado".

Por eso, ha respondido a Espadas que, "si tantas ganas tiene de dialogar, que si tantas propuestas tiene para solucionar el problema de la Corona Norte de Doñana, que no entendemos por qué su grupo parlamentario se ha negado a presentar enmiendas en el seno del Parlamento".

Ha incidido en que "el Parlamento de Andalucía está para eso" y "respetar el parlamento implica que es el lugar en el que los políticos dialogan para alcanzar a cuerdos, lo que no puede uno es huir del diálogo, crear confrontación, llevar la crispación a niveles hasta ahora nunca conocidos en Andalucía, negarse a presentar propuestas en el parlamento y ahora en el último minuto y sobre la bocina pedir un diálogo que nunca han querido".

"Le pedimos seriedad, le pedimos coherencia, el problema de los agricultores de la Corona Norte de Doñana es un problema demasiado serio como para que el PSOE siga jugando con él", ha concluido Fernández-Pacheco.