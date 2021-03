Consejero andaluz avisa que no ha firmado ningún documento con pin parental y niega "no hay adoctrinamiento ideológico"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha avisado este jueves de que "no he firmado ningún documento con un pin parental" y ha advertido de que "lo que no voy a entrar es en cómo el grupo Vox quiere llamar a esto". Además, ha dejado claro que en los centros andaluces "no hay adoctrinamiento ideológico, no existe esto".

"Si impulsar, mejor, informar, comunicar, eso es lo que quiere llamar pin parental están en su derecho de hacerlo. Yo no he firmado ningún documento con un pin parental", ha reiterado el consejero, que ha aludido al documento rubricado con Vox y ha insistido en que se busca "mejorar la información y la comunicación para que las familias conozcan mejor los proyectos educativos de los centros y que cada familia elija libremente qué opción educativa quiere para sus hijos", insistiendo en que es "sin ningún tipo de imposición".

Precisamente, este jueves está prevista una reunión entre Vox y la Consejería de Educación y Deportes para abordar esta cuestión. Imbroda, tras ser cuestionado en Málaga, donde ha informado del programa de excelencia que permitirá compatibilizar las enseñanzas de Educación Secundaria con los estudios profesionales de Música y Danza en horario lectivo; ha incidido en que hoy "estamos hablando aquí de unidad, de integrar enseñanza artística con extraordinaria para que nuestros jóvenes tengan un programa de excelencia, estamos hablando de bachiller internacional que se han abierto plazas para que nuestros jóvenes puedan aspirar y tienen esa inquietud...".

"Estamos hablando --ha continuado-- de nuestros deportistas más destacados, jóvenes, que puedan compaginar sus estudios", por lo que "no quisiera centrarme en un debate estéril".

Así, ha explicado que va a haber una reunión esta tarde para hablar con el grupo parlamentario de Vox "y hablar de cómo se puede mejorar la comunicación, la información para que las familias conozcan mejor los proyectos educativos de los centros, partiendo de una base incuestionable: la absoluta confianza en nuestros docentes y en nuestro proyecto educativo, sin imposición de ningún tipo".

"A partir de ahí, todo lo que sea mejorar en la información, en que las familias conozcan mejor el proyecto educativo, estamos abiertos y es eso, exactamente, lo que se ha firmado", ha abundado el consejero andaluz de Educación.

Además, ha dejado claro, por otro lado, que "a partir de ahí también si lo que se quiere es desviar un poco la atención por otro tipo de cuestiones, no voy a entrar ahí, no voy a participar en ese ruido mediático".

Ha señalado, también, tras ser preguntado, que se ha pedido su comparecencia en sede parlamentaria la próxima semana, calificándolo de "cosa extraña", aludiendo a que, parece, que se quiere "generar ruido y problemas" en relación con el sistema educativo.

"CREO QUE NO ESTAMOS CENTRADOS EN LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE"

"El sistema educativo en nuestra tierra tiene muchas necesidades y creo que no estamos centrados en lo verdaderamente importante", ha avisado el consejero.

Al respecto, ha dicho que se está hablando de que si hay adoctrinamiento ideológico y ha dejado claro que "no hay adoctrinamiento ideológico, no existe esto".

"En estos dos años que llevo como consejero de Educación y Deporte se han dado dos casos, uno en Huelva y otro creo que fue en Almería, que enseguida por la Inspección Educativa intervino y se acabo", ha incidido.

Así, se ha preguntado si "¿De verdad que, por dos casos con 1.800.000 alumnos que tenemos en nuestro sistema educativo, es este el problema que tiene la educación en nuestra tierra? ¿De verdad es ese?". Por ello, ha asegurado que "nosotros estamos abiertos a sentarnos con quien haga falta las veces que hagan falta pero, ¿de verdad es proporcionado?".

Cuestionado, por último, sobre si esperaban una reacción así de Vox tras el acuerdo alcanzado y si es ambiguo el documento, ha dicho que en la reunión se hablará de "cuestiones técnicas".