La consejera valenciana de Sanidad pide "prudencia" porque "una cosa es el deseo de pasar y otra los datos"

La Comunitat pide que si un departamento de salud no cumple los criterios no impida al resto de la provincia pasar de fase

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este jueves que la sensación con la que salió de su reunión con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, "invita a la esperanza" de que la Comunitat Valenciana podrá pasar a la Fase 1 el próximo lunes, pero ha pedido "mucha prudencia" porque ha advertido: "una cosa es el deseo y otra los datos".

Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia, ha señalado que aunque la Comunitat cumple con los criterios previos objetivos exigidos por el Ministerio sobre número de camas o capacidad de realización de PCR, entre otros, pero la Generalitat desconoce "qué tendrá en cuenta" el Ministerio para autorizar avanzar en la desescalada de los informes.

Así, ha señalado que ahora debe estudiar conjuntamente los informes epidemiológicos que le han presentado, y que en la reunión de ayer no dio tiempo, y "esperar hasta el último momento a ver cómo va la evolución". "Por eso máxima prudencia porque falta por examinar a fondo los datos", ha insistido.

Barceló ha aclarado que la propuesta es que todos los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana avancen a la fase 1 y que en el caso de que alguna área no cumpla con los criterios no se impida a toda la provincia avanzar.

En ese sentido, ha señalado que esta propuesta por departamentos obedece a que la Conselleria sabe "la evolución epidemiológica de cada área, cómo ha afectado el Covid en cada municipio y toda la información".

Por eso, han pedido que "si algún departamento no avanza no impida que toda una provincia avance" y ha aclarado que el Ministerio no se pronunció sobre esta petición de desescalada por departamentos de salud.

PRÓXIMAS FASES

Barceló ha insistido en que pedir prudencia y ha descartado avanzar más peticiones ni, en concreto, aconsejar al seco de la hostelería cómo deben prepararse.

"Todavía no está autorizada Fase 1, y luego hay que consolidarla, por lo que no hay que anticiparse a lo que podría pasar en la 2.Yo no me atrevo", ha señalado.

Además, ha advertido de que cuando se ve el movimiento que se está registrado en la ciudad en esta fase 0 de alivio "da mucho respeto a pasar a la fase siguiente". "Hay ver qué pasa, qué dice el Ministerio, cómo lo valora y a partir de ahí ir comiéndose cada día, ir poco a poco", ha señalado.