Consejera valenciana de Justicia (Vox) enmarca los asesinatos de Orihuela, Alcàsser y Castellón en el "ámbito doméstico"

Justicia condena los asesinatos de Orihuela, Castelló y Alcàsser y los enmarca en la "violencia en el ámbito doméstico"

Merino dice que la nomenclatura "debería ser secundaria" y que el Consell "trabaja unido" para erradicar esta lacra

La Conselleria de Justicia e Interior ha condenado este martes los asesinatos de dos mujeres en Orihuela (Alicante) y Castelló, así como el de un hombre en Alcàsser (Valencia), y los ha enmarcado en la violencia en el ámbito doméstico: "Trabajamos para erradicar todo tipo de violencia en el ámbito doméstico hacia las mujeres, hombres y niños", dice el departamento en un tuit.

En su mensaje en redes, la conselleria, encabezada por Elisa Núñez, de Vox, indica: "Desde la Conselleria de Justicia condenamos los asesinatos de dos mujeres y un hombre que han tenido lugar en los últimos días, presuntamente, a manos de sus parejas en Castellón, Orihuela y Alcácer. Trasladamos nuestro más sincero pésame a sus familias y amigos".

La portavoz del Consell, Ruth Merino, preguntada en la rueda de prensa tras el pleno del Gobierno valenciano por su valoración por este tuit y por el hecho de que no hace mención a la violencia de género, ha dicho: "Este Consell está unido y trabaja unido en luchar contra la violencia contra las mujeres, la violencia de género y la violencia machista. Las nomenclaturas deberían ser secundarias. Aquí, lo principal, yo como mujer, es que no me maten y me da igual como se llame", ha indicado. "El Consell trabaja unido en luchar contra la violencia contra las mujeres, la violencia machista o la violencia de género", ha repetido.

Interpelada por si se siente cómoda con la denominación de violencia doméstica y la equiparación de asesinatos que hace Justicia, Merino ha señalado: "Con lo que no me siento cómoda es con la división que genera una cuestión semántica. Lo importante son los hechos, la acción más allá de que se intente dividir con una denominación", ha subrayado.

A su juicio, "la acción de gobierno es lo que tiene que tener importancia a la hora de que las mujeres se sientan protegidas", ha recalcado. "Yo, como portavoz, hablo de todo y lo importante no es el nombre, sino los hechos", ha repetido.

OFICINAS DE VIOLENCIA

Por otro lado pero relacionado con este asunto, se ha preguntado a la portavoz del Consell si se mantendrán las oficinas de violencia de género en la Comunitat, a lo que ha respondido que "sí". "Creo que quedó claro, la propia consellera lo aclaró y Mazón confirmó que no iban a desaparecer bajo ningún concepto. Seguirán estando y dependerán de la Conselleria de Justicia", ha dicho.

"No se van a dejar caer las oficinas de violencia de género bajo ningún concepto --ha añadido--. Presupuestariamente hablando acabamos de empezar y no conozco todavía que hará la Conselleria de Justicia ni los consellers pero estoy convencida de que las oficinas seguirán como hasta la actualidad o estarán más reforzadas todavía", ha señalado.