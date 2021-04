La consejera de Salud de Navarra se vacuna con AstraZeneca: "Son muchísimos más los beneficios que los riesgos"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, se ha vacunado este sábado contra el Covid-19 con la vacuna de AstraZeneca y ha asegurado que son "muchísimos más los beneficios" de la vacuna frente a los riesgos de pasar una enfermedad que "está ocasionando complicaciones graves como hospitalizaciones y UCI".

Induráin, de 61 años, ha acudido este sábado a las 10.45 a las instalaciones del antiguo colegio de Maristas de Pamplona, donde se ha instalado un nuevo punto de vacunación, para recibir la primera dosis de AstaZeneca. "Me vacuno con la vacuna que está definida para mi grupo poblacional y que es la que está recogida en la estrategia", ha remarcado. Se trata, según ha explicado, de la primera consejera del Gobierno de Navarra en ser vacunada.

La consejera, que ha declarado venir "encantada", ha destacado a los medios a su salida que "me he sentido muy bien recibida, muy bien atendida" y ha asegurado que ha visto "satisfacción" en las demás personas que han acudido para vacunarse. "Me parece que con una pandemia tan dura como la que está viviendo toda la sociedad, esto es un motivo de alegría y es lo que he observado en las personas que también se han vacunado", ha subrayado.

La consejera ha agradecido a los profesionales que están vacunando y que están "colaborando en el impulso tan importante que está tomando la vacunación, por lo que supone de prevención de la enfermedad, de complicaciones graves y de ser un bien común". También ha destacado la respuesta y la "responsabilidad colectiva" de la ciudadanía que ha decidido vacunarse.

Induráin ha señalado que comprende la desconfianza hacia la vacuna de AstraZeneca "por los cambios que ha habido" y ha señalado que "nuestro papel ahora es comunicar, transmitirlo bien, explicar y decir el porqué de estos cambios" y "explicar que tenemos un buen sistema de farmacovigilancia". En este sentido, ha asegurado que en la Comunidad foral "no hay una pérdida de confianza tan importante" como en otras comunidades respecto a la vacuna, si bien ha reconocido que "puede haber algo de subida" respecto al dato inicial del 3% de personas que rechazan ser vacunadas.

Santos Induráin ha afirmado que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca respecto a sus riesgos "son muchísismos más" y "eso es lo que tenemos que transmitir a la población" y "luego que cada ciudadano decida". Y ha resaltado la importancia de la vacuna para "prevenir la enfermedad pero sobre todo complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes, como estamos observando en los grupos que ya se han vacunado y se han inmunizado"

Preguntada sobre qué va a pasar con los profesionales que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca pero que ahora han quedado fuera del tramo de edad de 60 a 69 años, la consejera ha destacado que "las decisiones de esta trascendencia se tiene que tomar sin prisa, no tenemos una urgencia para tener que tomar una decisión sin tener en cuenta toda la evidencia y estudios que están en marcha". "Hay plazo, tomemos una decisión coordinada, también con otros países, consensuada con los expertos", ha remarcado.

Respecto a la incidencia del Covid-19 en Navarra, en una jornada en la que se han detectado 222 nuevos casos y la positividad se ha situado en el 8,5%, Induráin ha indicado que "vamos de semana en semana, vamos a ver esta semana y vamos a dar este tiempo para ver si las medidas que hemos aplicado están consiguiendo el objetivo que tenemos". "Lo que tenemos aprendido en otras oleadas es que para medidas como el cierre del interior de la hostelería hacían falta entre 10 y 15 días, pero la realidad es que con incidencias altas el sistema hospitalario se tensiona", ha remarcado Induráin, que ha informado que en estos momentos hay 34 personas en la UCI con esta enfermedad.