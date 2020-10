Consejera de Salud no entiende que el TSJPV no acepte la propuesta del Ejecutivo pero sí se haga en otras comunidades

Dice que las cifras de contagios de hoy van a estar "en la misma tónica" de los últimos días y pide no "estigmatizar" sectores

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha reconocido que "no se puede entender" que el TSJPV no aceptara la propuesta de medidas del Ejecutivo para luchar contra la pandemia de covid-19 y, "sin embargo, en otras comunidades sí lo haya hecho".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la consejera ha señalado no obstante que lo importante es que "la respuesta" está en cada uno de nosotros y ha pedido "prudencia a la población".

Tras recordar que en sus órdenes el Gobierno vasco establece prohibiciones respecto a los aforos y horarios, Sagardui ha analizado también la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de no autorizar al Ejecutivo a prohibir los encuentros sociales de más de seis personas.

En este sentido, ha afirmado que se realizó una propuesta y hay un auto que "respetan pero no comparten". "No se puede entender que, en nuestra Comunidad, el TSJPV no aceptara nuestra propuesta y, sin embargo, en otras comunidades sí lo haya hecho", ha lamentado.

Por otro lado, y tras reconocer que las cifras de contagios que se den a conocer este viernes van a estar "en la misma tónica" de los últimos días, va valorado las medidas que se están tomando para luchar contra la pandemia. De este modo, ha subrayado que no se espera a que alguien desarrolle una sintomatología sino que, a través de cribados y test masivos, "vamos a buscar allí donde vemos que la incidencia es grande para tratar de retirar de la circulación los focos de contagio".

"La gente colabora mayoritariamente con los test masivos y lo agradece", ha sostenido, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que cuando se hacen llamamientos "por favor que todo el mundo acuda".

Por otro lado, ha señalado que no es la hostelería como tal un foco de contagios sino "el uso y costumbres que hacemos" de la misma, ya que "la hostelería puede tomar todas las medidas y nosotros no colaborar a que se cumplan y a tratar de evitar el virus".

"NO ESTIGMATIZAR SECTORES"

Además, ha defendido que con las medidas que establece el Ejecutivo "no se busca castigar a nadie ni se señala a nadie", por lo que "no hay que estigmatizar a ningún sector".

"Hay que ser responsables en las medidas preventivas de cualquier instalación, sea hostelera o no. En nuestro ámbito privado también hay que ser responsables, en las celebraciones privadas sean o no en locales de consumo, pospongámoslo y tratemos de reducirlo al máximo, a los círculos más cercanos habituales", ha concretado.

En opinión de la consejera, se está a tiempo de reconducir la situación, pero ha advertido de que el escenario en Navidad será "de prudencia y medidas", por lo que "no será una Navidad como las habituales y habrá que mantener la prudencia y reducir los ámbitos de celebración".

Respecto al hecho de que Euskadi se abstuviera este jueves en el documento de la Interterritorial de Salud, Sagardui ha atribuido la postura a "las formas".

"Cuando fuimos al Consejo Interterritorial el texto definitivo del documento de medidas acordadas no estaba. Por la mañana se había tratado en la comisión de salud pública y no teníamos una redacción definitiva", ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que el escenario que establece ese documento es de no tolerancia al virus pero "en este momento estamos en otros escenario, uno en el que el virus está aquí". "No decimos que las medidas del documento no sean buenas. No es una discusión en torno a las medidas", ha matizado.

Por último, y respecto a la posible imposición de un toque de queda, ha afirmado que están a la espera de analizar lo que propone el ministro Salvador Illa "en próximos días".