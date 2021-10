¿Conoces la historia del 'Black Friday'? Te la contamos

MADRID, 19 (CHANCE)

El Black Friday tiene hoy en día una mayor repercusión que hace años, sobre todo en nuestro país, pero lo cierto es que su historia va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Se lleva a cabo el día después de Acción de Gracias, es decir, el día después del cuarto jueves de noviembre y es una fecha muy especial porque los descuentos y las rebajas son protagonistas en las tiendas y comercios.

Aunque existen diversas teorías sobre su origen, una de las primeras que hay en la historia defiende que tiene un origen esclavista, ya que el día después de Acción de Gracias, los traficantes de esclavos negros bajaban sus precios de cara a la temporada de invierno.

Otra de las teorías que existe -y más probable que la anterior- refleja que esta expresión se originó el viernes 24 de septiembre de 1869 cuando dos agentes de bolsa de Wall Street intentaron acaparar todo el mercado del oro en sus manos junto con un famoso político de Nueva York... aunque terminó en un fracaso absoluto ya que el precio del oro cayó en picado en minutos y muchos inversores se arruinaron, por lo que dicha jornada pasó a ser conocida como 'viernes negro'.

Según recoge el diario Telegraph, la expresión black friday se empezó a utilizar un siglo después de este episodio. En la década de 1950 la ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que querían hacer sus compras y asistir al día siguiente al gran partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. Este caos provocó que ningún policía pudiera tomarse el día libre y tuvieron que trabajar durante largas horas.

La expresión se popularizó a partir del 66 cuando apareció impreso en la revista 'The American Philatelist' y verdaderamente tuvo máxima difusión cuando la utilizó 'The New York Times' para hacer referencia al problema que hubo en la ciudad a causa de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. A partir de entonces, el término no se ha dejado de usar y cada vez está más demandado...