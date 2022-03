Conmoción en Zaldibia: "No hay palabras, es muy duro, muy duro"

Los vecinos de Zaldibia viven conmocionados el trágico suceso que ha costado este miércoles la vida a una joven de 25 años y a su bebé de 17 meses, fallecidos al parecer por la inhalación de gas en su domicilio.

"Él es amigo mío, nos conocimos aquí cuando se mudaron al pueblo", relata a Efe un vecino de la calle Santa Fe, donde ha ocurrido el suceso, quien ha presenciado esta mañana cómo sacaban al padre del bebé fallecido "con una mascarilla de oxígeno"

"Cuando me desperté por la mañana he visto las luces y la policía y me he dicho ¿qué está pasando? Me he acercado a la ventana y le estaban sacando a él con una mascarilla de oxígeno, me he quedado en shock", comenta este vecino.

Los hechos han sucedido pasadas las seis y veinte de la mañana, cuando se ha recibido una llamada en el Centro de Emergencias Sos Deiak-112 en la que un hombre manifestaba sentirse indispuesto en el interior de su domicilio, ubicado en el número 58 de la calle Santa Fe.

El varón ha informado de que su mujer y su hijo de corta edad, que se encontraban en uno de los dormitorios del piso, no reaccionaban.

Los servicios de emergencias han comprobado que la madre y el bebé habían fallecido y han trasladado al padre al hospital de Zumarraga, ya que también estaba afectado por la inhalación del gas.

Las víctimas, una familia argentina, se habían establecido hace cinco años en Zaldibia, una pequeña localidad de la comarca guipuzcoana del Goierri, que cuenta con unos 1.500 habitantes.

Otra vecina de esta localidad, visiblemente conmocionada, no ocultaba su dolor por el suceso: "Me parece una tragedia, no sé cómo ha sido, no hay palabras para una cosa así, es muy duro, muy duro".

El escape de gas no ha afectado al resto de vecinos de la calle Santa Fe, que no han sido desalojados de sus viviendas, aunque sí se les ha recomendado abrir las ventanas.

Así lo relata otra de las moradoras de este barrio, quien comenta que en ningún momento les han cortado el gas ni les han conminado a salir de sus domicilios.

"Justo ayer o anteayer les vi, vino a la guardería con el peque, muy contento. Al final nos cruzábamos todo el rato, sobre todo en verano cuando nos bañábamos en el río", rememora incrédula.

El Ayuntamiento de Zaldibia ha expresado su dolor y solidaridad con los allegados sus dos vecinos fallecidos y mostrará su bandera a media asta durante tres días en señal de luto.