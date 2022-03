El Congreso tumba la enmienda de Ciudadanos para retirar ya las mascarillas

El pleno del Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por Ciudadanos al proyecto de ley sobre las medidas de prevención de la covid-19, que incluía, entre otras medidas, la retirada de mascarillas en interiores.

La enmienda ha sido rechazada por todos los grupos parlamentarios que han coincidido en calificarla de "oportunista" por considerar que son las autoridades sanitarias las que deben decidirlo, en función de la situación epidemiológica de cada comunidad autónoma.

Precisamente este jueves, por la tarde, se reúnen el Ministerio de Sanidad y las comunidades para establecer la nueva hoja de ruta por la que se guiará la siguiente fase de la pandemia de la que queda por despejar la gran incógnita: cuándo y dónde se podrá quitar la mascarilla en interiores.

En el pleno del Congreso, el diputado Guillermo Díaz ha justificado la enmienda a la totalidad del proyecto al señalar que salió adelante porque se obligó a la cámara a votar conjuntamente dos medidas que no tenían nada que ver: la revalorización de las pensiones y la norma del uso de la mascarillas.

Tras hacer hincapié en que mezclar ambos asuntos fue un "chantaje" del Gobierno, ha pedido, sin éxito, el apoyo de los grupos para retirar ya la obligatoriedad de las mascarillas, salvo en el transporte público, tras apoyarse en la mejora de la situación epidemiológica y en "evidencias" científicas.

Ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de emplear "táctica partidista y estrategia" a la hora de tomar algunas decisiones, como la imposición de las mascarillas en exteriores y de "utilizar" a los pensionistas como "escudos humanos" para conseguir su propósito.

El diputado de Ciudadanos se ha preguntado si el presidente del Gobierno está esperando a anunciar el fin de las mascarillas a que sirva "de cortina de humo para tapar algo" y le ha recordado que las restricciones son perjudiciales para los ciudadanos y que se deben mantener como medidas excepcionales.

Unos argumentos que no han convencido a ningún grupo parlamentario ya que la mayoría entiende que deben ser las autoridades sanitarias las que decidan en función de la evolución de la pandemia, y que no se puede tomar la decisión de retirarlas de forma general.

Jara Moreno, de Vox, ha rechazado la enmienda porque cree que Ciudadanos debería haber propuesto antes desvincular el tema de la revalorización de las pensiones. "Decimos no al chantaje, pero no decimos no a los pensionistas", ha apostillado.

En cuanto a las mascarillas, ha opinado que el Ejecutivo debería solo emitir recomendaciones a los ciudadanos sobre su uso, tras asegurar que la evidencia científica ha puesto de manifiesto que ya "no sirven para nada".

La diputada del PP Ana Pastor ha justificado su voto en contra a la enmienda porque "adolece de errores de forma y de fondo", que le llevan a pensar que el fin de la iniciativa es una "oportunidad mediática".

Tras destacar las "contradicciones" de este grupo sobre el uso de las mascarillas, Pastor ha apuntado que la enmienda vulnera la autonomía parlamentaria y no aporta nada nuevo a la gestión de la pandemia.

"Más que oportuna es oportunista" la enmienda a la totalidad, ha dicho la diputada socialista Ana Prieto, que entiende que se trata de una estrategia para lograr más "protagonismo" político, por lo que le ha pedido a Ciudadanos que se deje de "propaganda" y "arrime en hombro".