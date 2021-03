El Congreso reclama al Gobierno un Plan director de Ciberseguridad

La Comisión de Interior del Congreso ha apoyado este viernes una proposición no de ley del PSOE por la que se llama al Gobierno a impulsar la aprobación de un Plan Director de Ciberseguridad, en el ámbito del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La iniciativa, que ha contado con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, los votos en contra de Vox y la abstención del PP y ERC, también insta al Ejecutivo a incorporar a sus diferentes políticas públicas, la apuesta por la digitalización segura de la economía española.

El portavoz socialista en este debate, el diputado José Antonio Rodriguez, ha señalado que "muchos ciudadanos" viven en la actualidad con "aprensión" e "incertidumbre" hacia la ciberdelincuencia y, a su juicio, el Gobierno ha de trabajar "de forma prioritaria" en esta materia y actualizar la situación para contar con una seguridad "acorde a los tiempos y a las amenazas".

Y, en este contexto, ha anunciado que el director de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, presentará en la Moncloa la próxima semana la Estrategia de Seguridad Nacional para 2021.

Los socialistas no han aceptado las enmiendas presentadas por PP y Vox a esta iniciativa. Los 'populares', tal y como ha explicado su portavoz en la comisión, José Antonio Callejas, ha criticado la situación actual de los departamentos que se ocupan de este tipo de delitos digitales. En concreto, ha lamentado que estén escasos de recursos humanos, que no sea único y que no está centralizado.

PROPUESTAS QUE SON "BRINDIS AL SOL"

Los de Santiago Abascal, por su parte, han criticado al PSOE por la "simpleza" de sus proposiciones que son "un brindis al sol" y "oportunistas", según las ha calificado su diputado Rodrigo Jiménez. Este ha criticado que ejecutivos de PP y PSOE no hayan puesto en marcha ningún procedimiento o avance en este sector desde 1995, más de crear la unidad de ciberdelincuencia.

A pesar de su apoyo al texto, el portavoz de Interior de Ciudadanos, Pablo Cambronero, ha reprochado al PSOE que lleve a debate al Congreso una iniciativa "para pedir algo que luego dicen que ya está hecho". Es por ello que ha pedido a los socialistas que lleven ese trabajo al Congreso "y así se podrá mejorar", ha indicado.

El socio de Gobierno de los socialistas, Unidas Podemos, ha destacado la importancia de aprobar un Plan director de Ciberseguridad ante la coyuntura que ha dejado al país la situación sociosanitaria consecuencia de la pandemia. "Ha acelerado de manera radical nuestra digitalización", ha señalado el portavoz morado en este debate, el diputado de En Comú Ismael Cortés.