El Congreso rechaza que Irene Montero explique en el Congreso la contratación de su supuesta 'niñera'

La iniciativa, del PP, también acusaba a Igualdad de la situación laboral de las mujeres durante la Covid

La mayoría del Congreso ha rechazado una moción del PP en la que, entre medidas relacionadas con las políticas de Igualdad, reclamaba la comparecencia de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, en la Cámara baja para explicar la información relativa a la solicitud de la Fiscalía de abrir una pieza separada para investigar el presunto uso de la jefa de Gabinete adjunta del Ministerio, como niñera de su hija pequeña.

Esta iniciativa se ha debatido en el Pleno de la Cámara baja un día después de que el PSOE impidiera el debate sobre la apertura de una comisión de investigación, solicitada también por el PP, sobre este caso.

La defensora de la propuesta, la diputada 'popular' María Auxiliadora Pérez, ha centrado su discurso en las cifras "demoledoras" de paro femenino, que se sitúan en 2,2 millones, en que el desempleo de ellas es un 47% superior al de ellos, que la brecha salarial se sitúa en el 21,4% o que España ha caído 10 puesto en el ranking de bienestar para las mujeres.

A su juicio, el Ministerio de Igualdad es "ficticio", "frívolo" y "nocivo para las mujeres" tras "recortar el complemento de pensiones por maternidad", "eliminar el cheque por hijo a cargo" o "cambiar el nombre del Instituto de la Mujer", en lugar de "impulsar el Pacto de Estado" contra la violencia de género. "Están estancados en la etiqueta, el eslogan y los falsos debates que a nadie le importan", ha reprochado.

CRÍTICAS AL PP POR EL "USO" DE LAS CIFRAS

Esta intervención no ha convencido a la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso, que han rechazado que las cifras presentadas por el PP sean consecuencia de las políticas del actual Gobierno.

"El uso de la pandemia es oportunista e indigno", ha declarado la portavoz de Igualdad de ERC, Pilar Vallugera, quien ha señalado que, aunque el Covid-19 ha sido "demoledor" para la mujer, no tiene relación con "la acción o inacción" del Ministerio de Igualdad o "la existencia de este". "Los feminismo venimos denunciando el problema estructural existente y del que ustedes son cómplices y causantes", ha declarado la diputada.

De forma similar se ha expresado el PNV. Su representante en el debate, Joseba Agirretxea, quien ha acusado al PP de "usar datos negativos que le interesan" para criticar a quien esté en el Ejecutivo, aunque no tengan "nada que ver ni son consecuencia del Gobierno". "Si no valía cuando gobernaban, tampoco ahora", ha indicado el diputado, que también se ha dirigido a Podemos para señalar que está pagando con la misma moneda el tipo de oposición que ellos mismos practican.

Para EH Bildu, al PP no le intersa mejorar la situación de las mujeres. "Si no, no usarían algo tan importante como la situación que vivimos las mujeres para atacar al Ministerio de Igualdad y aplicarían políticas feministas donde gobiernan", ha explicado la portavoz de Igualdad de la formación, Bel Pozueta. Mientras, su homóloga de Ciudadanos, Sara Giménez, aunque reconoce que las políticas de Igualdad son "ineficientes", sí ha recordado que la situación discriminatoria de la mujer es "estructural".

REPROCHES A SU ACUERDO CON VOX

Los partidos que forman el Gobierno, han salido en defensa de la labor de Montero. Desde Podemos, su representante Sofía Castañón, ha criticado esta iniciativa de un partido que "se apunta al feminismo de boquilla y de la señorita pepis" y que "se deja chantajear por el partido de ultraderecha". También ha criticado que en la moción presentada se exijan políticas que ya están en marcha.

A esto también se ha referido la portavoz socialista en este debate, Susana Ros, que ha puesto como ejemplo que en el texto del PP llama a poner en marcha medidas para la conciliación, cuando este martes el Consejo de Ministros aprobó el Plan Corresponsables impulsado por el departamento de Irene Montero.

A su juicio, "la mejor aportación" que los 'populares' pueden hacer "por los derechos de las mujeres" es "romper con la ultraderecha".

VOX PIDE SUPRIMIR EL MINISTERIO

Las únicas formaciones que han acompañado al PP en sus críticas han sido Vox y Foro Asturias. La formación de Santiago Abascal ha presentado una enmienda al texto en la que se llama a suprimir el Ministerio de Igualdad que, a su juicio, impulsa medidas de un Pacto de Estado que "criminaliza a los hombres" y "no disminuye el número de víctimas".

La portavoz de Vox en este debate, Lourdes Méndez, ha reprochado, además, al PP que se una a la "guerra para saber quién es más feminista" y no por la lucha "liberal" que "conquistó la igualdad" a través de la "dignificación de la maternidad" y que está "basada en la libertad de elección" de mujeres y hombres" y la "defensa del valor de las diferencias" entre ambos.

El diputado de Foro Asturias, Iñigo Martínez Oblanca, ha calificado de "fiascos" las políticas de Montero, hasta ahora, con lo que, a su juicio, "cabría de esperar" de un Ministerio dotado de más recursos que nunca antes en España.