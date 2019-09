El Congreso rechaza la petición de Ciudadanos para armonizar el contenido y las tasas de selectividad

El Pleno del Congreso ha rechazado, este martes, la proposición no de ley de Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a negociar con las comunidades autónomas la homogenización de la Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU), tanto en contenidos como en criterios de evaluación y tasas de acceso.

La iniciativa 'naranja' también propone en su iniciativa desarrollar mecanismos de publicidad para las notas medias agregada por centro educativo en esta prueba y publicarlas en los boletines oficiales de cada autonomía, habilitando un portal web donde esta información se encuentre disponible para que estudiantes y familias puedan consultar los datos.

La defensora de este texto, la portavoz de Educación de los 'naranjas', Marta Martín, ha apuntado que se trata de una petición "de justicia" y de lucha "contra los privilegios del nacionalismo", así como una crítica a la "dejación de funciones del bipartidismo" en los últimos años. "Esta iniciativa no puede más que apoyarse", ha declarado la diputada que, sin embargo, no ha conseguido el apoyo mayoritario de la Cámara.

Sólo el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han apoyado este texto. Aún así, la portavoz 'popular' de Educación, María del Carmen González Guinda, ha reprochado a los 'naranjas' que en su propuesta no incluyan una petición de examen común en todo el territorio español. A su juicio, este es el principal problema de las diferencias en las notas entre comunidades autónomas y no los factores socioeconómicos de los alumnos, como otras formaciones apuntan.

También el representante de UPN, Carlos García Adanero, ha sido crítico con Ciudadanos. Aunque el diputado navarro coincide en que la igualdad en la prueba es el inicio de la igualdad entre los alumnos, ha defendido las competencias autonómicas en esta materia. "Entendemos que bien aplicadas son positivas", ha declarado.

VOX LLAMA A REVERTIR EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

Los de Albert Rivera no han contado con el apoyo de Vox. La formación de Santiago Abascal ha acusado a Ciudadanos de estar "fuera de la realidad" y de "empeñarse" en ver el error en la "armonización" de la EBAU, cuando "no es más que la punta del iceberg". Para el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el sistema educativo no funciona porque hay "17 comunidades autónomas que han hecho de la educación un instrumento al servicio de sus proyectos políticos". Por ello, ha llamado a los 'naranjas' a apoyarles en la reversión del Estado de las autonomías, eliminado, así, las "desigualdades".

El voto en contra del resto de partidos ha tenido una argumentación muy diferente. Tanto el PSOE, como Unidas Podemos y los nacionalistas han acusado a los de Albert Rivera de querer eliminar las competencias autonómicas y de buscar la "recentralización" y "elitización" de la Educación en el país.

La portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, cree que esta actitud de Ciudadanos se debe al "desconocimiento" de cómo funciona el sistema educativo. Además, les acusa de "usar los datos a su favor" mostrando "una irrealidad" para crear aquella que más les conviene. La socialista dice que los 'naranjas' quieren "hacer creer que cada autonomía hace lo que le da la gana", cuando "no es así".

"DEGRADAR" A LAS FAMILIAS MÁS POBRES

Su homólogo de Unidas Podemos, Joan Mena, ha hablado de las "ansias" de Ciudadanos de recentralizar las competencias y de su intención de señalar las diferencias socioeconómicas de los alumnos, a través del ranking de notas de los centros, en lugar de atacarlas.

De forma similar se ha expresado la representante de ERC en el debate, Marta Rosique, que, además de la eliminación de competencias, ha acusado a los 'naranjas' de pretender "degradar" a las familias con menor nivel socioeconómico y de querer rebajar las ayudas a la escuela pública, mientras benefician a la privada y concertada. También el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha criticado el "afán" de Ciudadanos de clasificar a los centros sin contar con las diferencias que pueden exstir entre los centros públicos "donde se atiende a mucha gente y con necesidades educativas más grandes".

Por su parte, el PNV ha señalado que defenderá "el autogobierno" del País Vasco frente a iniciativas como esta. Para la portavoz del partido vasco en esta materia, Josune Gorospe, el objetivo de Albert Rivera es "meter ruido con Euskadi y Cataluña para conseguir votos en otros caladeros" ante el inicio de la "campaña electoral".