El Congreso insta al Gobierno a hacer permanente la protección extraordinaria por desempleo de las empleadas del hogar

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a impulsar políticas específicas que mejoren las condiciones laborales de los empleos "altamente feminizados" con el objetivo de "reducir su precariedad y acabar con la brecha salarial"; y a "dotar de carácter permanente la protección extraordinaria por desempleo a empleadas del hogar".

La PNL, presentada por el Grupo Socialista, y que ha sido modificada por una transaccional firmada por PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, ha sido aprobada con el voto a favor de estos grupos, así como de PNV y Junts Per Catalunya, el voto en contra de Vox y la abstención de EH Bildu y Esquerra Republicana.

Asimismo, la Comisión de Igualdad del Senado insta al Ejecutivo a "impulsar acciones que corrijan las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo".

Según se lee en el texto, "los empleos que con mayor frecuencia realizan las mujeres, conocidos como empleos feminizados, se desarrollan en condiciones más precarias y existe un gran vacío en el reconocimiento de sus derechos laborales". En concreto, se refiere a trabajos como el de "las empleadas del hogar, las camareras de piso, las cuidadoras de personas dependientes o las aparadoras del calzado".

La diputada del PSOE Sonia Guerra ha indicado que esta PNL pone el foco en "una discriminación injusta: la precariedad laboral de los trabajos altamente feminizados", unos empleos a los que, según ha precisado, las mujeres llegan condicionadas por unos "roles de género" que las empujan a unas preferencias formativas.

Además, ha precisado que en medio de un "sistema patriarcal", los trabajos feminizados están "menos reconocidos social y económicamente" que los desarrollados por los hombres y ha citado a la antropóloga Margaret Mead quien dijo que "hagan lo que hagan los hombres" siempre será considerado "de mayor valor".

ROMPER ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO

La diputada del PP Edurne Uriarte ha dicho que hay "datos contundentes que demuestran la existencia de brecha salarial" y ha añadido que "hay empleos feminizados, los más precarios". Si bien, ha defendido que para que esto deje de ser así, debe producirse "un cambio cultural". "Depende de nosotras romper con el estereotipo y con los roles de género", ha subrayado.

Por el contrario, la diputada de Vox Lourdes Méndez considera que estas propuestas provocan "un enfrentamiento entre hombres y mujeres" pues, a su juicio, los hombres también ocupan profesiones precarizadas como "vigilantes de seguridad o repartidores de comida: los riders". Además, ha negado que existan diferencias de salario por sexo. "Solo el 0,02% de las inspecciones de Trabajo han constatado algún tipo de discriminación", ha indicado.

Mientras, la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco ha explicado que la base de la desigualdad en el empleo entre hombres y mujeres se encuentra en el hecho de que las mujeres dedican "mucho más tiempo al trabajo de cuidados, que está invisibilizado y no remunerado: 4 horas diarias frente a 1,5 horas que dedican los hombres".

Además, la diputada de Ciudadanos María Carmen Martínez ha indicado que "no hay ningún espíritu de la naturaleza" que "lleve a la mujer a trabajar en el sector de la limpieza o como camarera de piso en un hotel", cuando en realidad son los sectores "con peores condiciones y peor remuneración". En este sentido, ha pedido dotar de carácter permanente la protección extraordinaria por desempleo para empleadas del hogar que se aprobó en la primera fase de la pandemia.

PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD

Por parte de Esquerra Republicana, la diputada Carolina Telechea ha puesto en duda que esta PNL vaya a tener un "resultado efectivo" y ha apostado, en su lugar, por reformas legislativas en profundidad que realmente promuevan "la corresponsabilidad".

La diputada de Junts Per Catalunya considera "noble" el propósito de la propuesta pero cree que "no opta por cortar las raíces del problema" y, para ello, propone algunas medidas como avanzar en la equiparación de permisos por nacimiento y adopción, cuidado por consanguinidad, penalización de compañías que atenten contra derechos por razón de sexo o de maternidad, o desprecarizar el trabajo doméstico y de cuidados.

Igualmente, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea ha indicado que "la feminización de los trabajos ha traído una devaluación de ciertos trabajos y de lo femenino en ciertos trabajos", pero ha lamentado que este problema se aborde en una PNL presentada por el PSOE cuando son los que gobiernan. "Está en sus manos, háganlo, no hace falta traer una PNL aquí", les ha reprochado.

Asimismo, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha hecho una "severa crítica" a esta propuesta que ha calificado de "autobombo del PSOE", de "tomadura de pelo" y de "lavado de cara morado".

FOMENTO DEL TALENTO STEM ENTRE LAS NIÑAS

Por otro lado, la Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado otra Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a aprobar un plan de actuación de fomento entre las niñas y jóvenes del talento en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, el llamado talento STEM.

El texto de la PNL, presentado por el Partido Popular ha sido aprobado con el voto a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts per Catalunya, con el voto en contra de EH Bildu y Vox y la abstención del PNV.

La diputada del PP Alicia García, encargada de defender la PNL, ha señalado que "en menos de 10 años, el 50% de las profesiones en España procederá de carreras tecnológicas" y, teniendo en cuenta esto, ha advertido de algunos datos "preocupantes" como que "en España hay solo 2 ingenieras por cada 8 ingenieros" y que "solo el 4% de los directivos ejecutivos de las compañías tecnológicas son mujeres".

Por ello, además de un plan específico para fomentar el talento STEM, ha apostado por mostrar a las niñas "referentes" de mujeres científicas que les sirvan "como ejemplo".

La diputada del PSOE Carmen Baños se ha mostrado de acuerdo con la importancia de fomentar las carreras STEM pero ha precisado que esto ya lo viene haciendo el PSOE "más de 12 años, con la excepción del gobierno de Rajoy".

"HACER INGENIERAS A LA FUERZA"

Por el contrario, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz Solás ha acusado a los 'populares' de "entrar en un juego totalitario" de intentar "hacer científicas e ingenieras a la fuerza". "¿Creen que si una mujer tiene talento STEM no escogería ese camino sin necesidad de que nadie se lo imponga? Y si aun así esa mujer prefiere quedarse en su casa cuidando de sus hijos o poner una peluquería, ¿qué van a hacer?", ha preguntado, reclamando que se deje a las mujeres "ser libres".

Mientras, la diputada de Unidas Podemos María del Mar García Puig se ha mostrado a favor de esta iniciativa aunque ha advertido del riesgo de que, al poner en valor a las mujeres en determinadas profesiones, se acabe "estigmatizando otras en las que tradicionalmente no participan hombres".

Desde Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez Granados ha puesto de manifiesto que a "muchas niñas" durante su crecimiento les han hecho ver que determinadas profesiones "no eran lo suyo, que no se les iba a dar bien o que era cosa de hombres"; y ha precisado que no se trata de que una niña "elija la carrera que no quiere" sino de que sepa que "no hay nada que la impida dedicarse a lo que quiere".

Por su parte, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta se ha mostrado en desacuerdo con diseñar un plan específico del fomento del talento STEM porque ya "desde la educación temprana los programas tienen en cuenta a las personas con sus habilidades y sus gustos"; y ha pedido "no crear jerarquías" y "posibilitar que hombres y mujeres puedan dirigir sus proyectos no marcados por el sexo".