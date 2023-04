El Congreso aprueba la reforma de Ley de Mecenazgo, con el respaldo de todos los grupos salvo Vox

La comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado con competencia legislativa plena este miércoles 26 de abril el informe elaborado por la ponencia sobre la proposición de Ley de modificación de la Ley de mecenazgo, con el respaldo de todas las formaciones salvo Vox, que se ha abstenido.

De esta manera, el nuevo texto --que ahora deberá pasar otra reválida en el Senado antes de su entrada en vigor-- incorpora la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración con las ONG, permite una contraprestación de un máximo de 25.000 euros, e incrementa los porcentajes de deducción. Esta norma modificará la que está en vigor desde hace 21 años.

El texto incluye una enmienda socialista, a la que se ha opuesto podemos, para equiparar fiscalmente a las confesiones de notorio arraigo en España con las que tienen acuerdos con el Gobierno, por lo que quedarán también exentas del pago del IBI en los edificios destinados al culto y del impuesto de Sociedades.

Sergi Miquel, diputado de la formación PDeCAT que ha impulsado esta inicitiva, ha calificado como un "muy buen acuerdo" el aclanzado con el Gobierno para una ley que "no cubre todos los campos que se quería, pero hace sentirse plenamente satisfecho".

"Creo que el sector nos llevaba pidiendo desde hace 20 años este cambio, que dejásemos de obviar el mecenazgo, que facilitáramos una legislación que permitiera una interacción entre los sectores públicos y privados, entidades y sectores que son clave para el funcionamiento de un país", ha remarcado el diputado catalán.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Miguel Ángel González ha recordado que la postura de su partido en relación al mecenazgo "siempre ha sido clara". "Siempre hemos estado abiertos a actualizar la normativa de mecenazgo, sobrepasada por los cambios tecnológicos y sociales que hemos vivido en los últimos 20 años, pero nunca hemos entendido, como sí la derecha, que sea una excusa para desmantelar lo público", ha defendido.

El diputado del Grupo Popular, Gabriel Elorriaga, ha celebrado este acuerdo aunque sin "dejar de decir que ha sido como el parto de los montes: al final la montaña parió un ratón". "Respaldamos esta iniciativa, pero desde luego quedan muy lejos de lo que podría ser una revisión más amplia del conjunto de la legislación", ha alertado.

El diputado de Podemos, Txmea Guijarro, ha calificado de "buena revisión" la planteada por esta iniciativa, poniendo el foco en "actividades que no interesan al sector privado, que efectivamente busca una maximización del beneficio, o actividades que el Estado no tiene la capacidad de realizar". "Son necesidades sociales, francamente", ha añadido.

Por parte de Ciudadanos, su diputado Guillermo Díaz, ha reiterado que este tipo de normativas "lo que tienen que conseguir es que quien quiera vivir de la cultura, de la creación, de la ciencia o de la innovación y de la tecnología, se puedan acoger a esta ley", algo que entiende se ha logrado en esta ocasión.

"Nosotros comprendemos el esfuerzo que se ha intentado hacer con esta ley, pero nos hubiera gustado algo un poquito más ambicioso", ha reconocido el diputado de Vox, Rubén Manso. "A mí lo que me gustaría es que el Estado no fuera necesario, salvo para sus funciones básicas. Y creo que una sociedad suficientemente rica, probablemente, lo que haría sería reducir el Estado a lo que deben ser sus funciones básicas y no ahora que son invasivas", ha lamentado.

MECENAS SIN TRANSFERENCIA ECONÓMICA

Esta ley incorpora la prestación de servicios como nuevo mecanismo de colaboración --hasta ahora solo se podía ser mecenas si había una transferencia económica--. Otra novedad de la ley es que permitirá la contraprestación simbólica de bienes o servicios, siempre que no representen el 15% del valor de la donación y con un tope máximo de 25.000 euros.

Además, se estimula el micromecenazgo y se incrementan los porcentajes de deducción. En lo que se refiere a las personas físicas, se eleva en 100 euros, pasando de 150 a 250 euros, la base sobre la que se puede deducir el 80% de la donación en el IRPF.

DEDUCCIONES EN IMPUESTO DE SOCIEDADES

En el caso de las personas jurídicas, las deducciones en el Impuesto de Sociedades pasan del 35 al 40%. Y en ambos casos, se rebaja de cuatro a tres años el tiempo de fidelización necesario para beneficiarse de un porcentaje de deducción mayor.

Por otro lado, se amplían las modalidades de explotaciones económicas exentas, cuando sean desarrolladas por entidades sin ánimo de lucro, en las siguientes actividades: investigación desarrollo e innovación (I+D+I), servicios de inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social y las de educación vinculadas a estudiantes de altas capacidades.