Confinados pero con humor: los meses inundan las redes sociales

Carmen Naranjo

Perros agotados de tanto salir a la calle, canes que ofrecen sus tarifas para ser paseados, bares transformados en peluquerías y diarios de las jornadas de encierro: los memes inundan las redes sociales estos días en los que los españoles hemos decidido que estaremos confinados... pero con mucho humor.

Pocos minutos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobó el estado de alarma que una de las excepciones al confinamiento sería la asistencia a peluquerías comenzó una riada de memes.

El primero de ellos fue una imagen del vicepresidente Pablo Iglesias soltándose la coleta en la que se podía leer: "¿De quién ha sido la idea?".

Una señora con la cabeza metida dentro de los antiguos y aparatosos secadores con un cartel agradeciendo a Pedro Sánchez su medida; un hombre en un coche con un cartel en el que dice: "Voy a hacerme unas mechas" o el bar "El tremendo" con un letrero en el que pone "Peluquería" se sucedieron rápidamente.

Los perros han sido otras de las estrellas de los memes de la jornada del sábado y el domingo porque se han convertido en un "objeto de deseo" por la posibilidad de salir a la calle para pasearlos.

Así, se puede ver a un perro exhausto tirado en un sofá que reprocha a su dueño: "Pero si ya me has sacado 38 veces hoy"; o a otro con un cartel colgado en su cuello: "1 vuelta: 10 euros; 3 vueltas: 20 euros. Reserva ya".

Y si no hay perro de verdad, se pasea uno de juguete, como puede comprobarse en otro meme en el que un anciano con mascarilla tirando de un pequeño perrito de plástico por la calle. O disfrazarse de perro, como un niño con traje de dálmata entre dos perros de verdad que le dice a su padre: "Papá, tengo calor". Y el progenitor le responde: "Calla y vamos a la calle".

Más allá de perros y peluquerías "de mentirijillas", hay muchos inventos para entretenerse en casa estos días de encierro, como puede ser un programa de "visita guiada": - Salida a las 08:30 desde el baño.- Llegada a la cocina donde desayunaremos.- Después del desayuno visitaremos las habitaciones.- A las 13:00 comida en la cocina.- A las 14:30 una siesta en el sofá.- Por la tarde visita al salón, donde se servirá un té caliente con galletas.- Regreso a última hora de la tarde".

Los diarios o cuadernos de bitácora, cuando solo llevamos un día de encierro, abundan también en las redes sociales: "Día 1 de aislamiento: -Me he comido los Donetes que había comprado para los 15 días. -Me ha entrado cagalera y he gastado el papel higiénico. Así no llego".

El papel higiénico, que ha desaparecido estos días de las estanterías de los supermercados y que la gente se ha propuesto acumular, es objeto de muchos memes por sus múltiples usos, además del obvio, durante estos días.

Así pueden ser utilizados para múltiples ejercicios en tablas de gimnasia, como muestra una mujer entrenándose con ellos en el salón de su casa, o para entablar una relación amorosa: "¿Quieres pasar esta cuarentena conmigo?", pregunta un atractivo hombre de rodilas a una bella mujer ofreciéndole un rollo del preciado bien.

También circulan muchos audios sin imágenes sobre las extrañas situaciones a las que nos enfrentamos estos días y que, no obstante, provocan la carcajada: "Me llama un repartidor de Amazon y me pregunta a qué hora voy a estar en casa, el hijop...", cuenta uno entre carcajadas.

U otro que pide que quiten "el tiempo de las noticias" en referencia a la información meteorológica porque para lo que ve desde su "ventana a un patio interior....".

Son éstos solo una pequeña muestra de los muchos memes que, confiemos, seguirán inundando estos días teléfonos móviles y dispositivos porque la imaginación y el buen humor harán que la espera nos sea mucho más llevadera. EFE