Concha Velasco explica cómo se siente antes de subirse por última vez a un escenario

MADRID, 21 (CHANCE)

Concha Velasco se despide definitivamente de los escenarios y lo hace reconociendo que ha seguido el consejo de sus hijos que le han motivado a tomra esta decisión. "Yo no me retiro de la profesión, mis hijos no quieren que haga teatro porque ya veis que tengo dificultades al andar y ellos quieren que descanse un poquito" nos ha confesado la propia Concha en su entrada al teatro Bretón de Logroño.Con muchas ganas de comenzar esta nueva etapa alejada de los escenarios pero muy cerca de sus hijos y sus nietos, Concha ha explicado cuál será su nueva casa: "Mis hijos han decidido hacerme un apartamentito y eso me va a venir muy bien. El irme a vivir con ellos me va a venir muy bien porque voy a tener un poquito más de tiempo para salir".En todo momento al lado de su madre, Manuel Velasco también estuvo presente en un día tan especial en el que reconoció que está muy orgullosa de su madre. "Es un día muy emocionante, mi hermano y yo le pedimos a mi madre que dejara de trabajar, que dejara el teatro que es lo más cansado para ella y elegimos Logroño porque es una ciudad que nos encanta, parte de la familia vive aquí" explicó Manuel a su llegada.Aunque tanto Manuel como su hermano Paco siempre han estado muy tranquilos con las atenciones que Concha ha recibido en sus trabajos, creen que ha llegado la hora de descansar y poder disfrutar de otro tipo de vida mucho más tranquila. "Siempre que mi madre ha hecho teatro ha estado perfectamente bien protegida al igual que cuando hace cine o televisión, lo que pasa es que es ley de vida. La queremos tener cerquita, la queremos tener con nosotros" nos ha explicado Manuel.