Concentraciones en varias ciudades catalanas contra las detenciones por el corte del AVE en Girona

Varias concentraciones de protesta por las detenciones de 16 personas --entre ellas los alcaldes de Verges y Celrà (Girona), Ignasi Sabater y Dani Cornellà (CUP)-- por su presunta implicación en desórdenes por el corte del AVE en Girona en el aniversario del 1-Ó se han sucedido en las ciudades de Girona, Barcelona, Lleida y Tarragona la tarde de este miércoles.

Entre otras localidades, ha habido concentraciones en la ciudad de Barcelona --donde han llegado a cortar la Via Laietana a la altura de la Jefatura de la Policía Nacional--, y también Verges y en Celrà, donde han participado sus respectivos alcaldes, una vez puestos en libertad.

Pero la principal concentración ha sido la de Girona, en la plaza 1 d'Octubre, donde ha participado en nombre del Govern el conseller de Territorio, Damià Calvet, que ha defendido: "No nos pararán ni nos silenciarán".

Además ha estado el presidente de la Parlament, Roger Torrent, que ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "con la represión no va a ningún sitio, por la vía de la represión no conseguirá nada".

También ha advertido el presidente del Ejecutivo de que "criminalizando las movilizaciones ciudadanas y enviando encapuchados a hacer detenciones aleatorias lo único que hace es alimentar la extrema derecha y debilitar la democracia".

"El Estado español debe saber que no desfalleceremos, que no nos cansaremos, que no nos rendiremos, que no nos resignaremos", ha señalado.

En la misma concentración, que posteriormente se ha dirigido en manifestación hacia la Universitat de Girona (UdG), el presidente de la AMI, Josep Maria Cervera, ha valorado que con estas detenciones el Estado da "un paso más en el empobrecimiento democrático, que ya estaba a niveles de miseria".

Ha opinado que las detenciones de los dos alcaldes no han sido por lo que hicieron, "sino por lo que piensan y lo que anhelan", como según él ya hicieron con los líderes sociales y políticos independentistas.

Este miércoles han sido detenidas 16 personas, que por la tarde ya habían quedado en libertad con cargos por presuntos desórdenes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, la Policía Nacional ha realizado los arrestos a raíz de un atestado por la ocupación de las vías del AVE en Girona en el aniversario del 1 de octubre en 2018 y no son detenciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción 4 de Girona, aunque el juez está informado del dispositivo policial.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que los detenidos han quedado en liberad con cargos a la espera de ser citados por el juez y que los agentes de la Policía Nacional han actuado de oficio por la ocupación de las vías del AVE, una "infraestructura crítica" del Estado.