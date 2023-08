Concentración en recuerdo de la bebé de 8 meses que falleció al naufragar una patera

Decenas de personas convocadas por la ONG Stop Maremortum se han concentrado en Roda de Berà (Tarragona) un mes después de que se encontrara en la orilla de la playa el cadáver de una niña argelina que naufragó con sus padres cuando intentaban alcanzar Europa en una patera, portando pancartas en las que se leía "No olvidamos" y "Europa genocida".

A pocos metros de donde se encontró el cuerpo sin vida de la bebé de apenas ocho meses, miembros de la oenegé han pedido vías de acceso legales que permitan acabar con el "genocidio" en el mar Mediterráneo, donde según sus datos en los primeros seis meses del año han fallecido por naufragio de embarcaciones cerca de 1.000 personas.

"El objetivo de hoy es hacer un acto de recuerdo de la pequeña de 8 meses que dicen apareció muerta. Nosotros decimos que no son muertos, son asesinados", ha explicado a la prensa la portavoz de Stop Maremortum Laura Aguadé.

"No olvidemos, no lo dejemos pasar, no lo legitimemos", ha añadido Aguadé, quien ha señalado que la muerte de Lilia debe "al menos" servir para aumentar la "sensibilización" sobre la "fosa común" en la que se ha convertido el Mediterráneo.

La portavoz ha leído un manifiesto de la ONG reclamando a las autoridades nacionales y europeas "vías legales y seguras" para las personas que huyendo del hambre o la guerra quieren buscar una vida más digna en Europa.

"Que abran las fronteras a quien quiera venir, venir por lo que sea. Tienen derecho a migrar", ha añadido.