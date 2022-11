Con un sueldo generoso y ayudando a crear contenido en redes: Qué son los 'escritores fantasma'

Cada vez es mayor el número de escritores fantasma, estos comenzaron como una alternativa para las personas que se proponían conseguir tener escrita una obra, pero no tenían la capacidad o el tiempo necesario para desarrollarla.

Por lo tanto, acababan recurriendo a terceras personas para que desarrollasen su trabajo. Posteriormente, el incremento de demanda hizo que surgieran empresas encargadas en contratar terceras personas para que desarrollasen actividades como la elaboración de un TGF (Trabajo de Fin de Grado), escritura de libros, realización de trabajos.



Además, con esta metodología de trabajo los apasionados por la escritura pueden desarrollar su escritura de forma independiente. La novedad que se ha incorporado es que estos 'escritores fantasmas' ayudan a crear contenido para los perfiles de ejecutivos, empresarios y directores en sus perfiles de LinkedIn. Ahora llegar a ser un influencer de LinkedIn es una forma efectiva de mejorar la posición en su campo.

Mara Calzato, es periodista, editora y ghostwritter. Ha explicado cuál es la posición, el trabajo y las etapas que se debe seguir para desarrollar el ghostwritting.









"Es una profesión que está al servicio, nosotros ayudamos a las personas a construir mensajes para conectar con su público objetivo", explica. Además, en su caso como escritora el mensaje es del autor. Mientras que "el editor o ghostwritter tiene como función buscar la esencia del tema", subraya.



Proceso en el Ghostwritting



En primer lugar, escucha a la persona para saber que es lo que quiere decir. De forma paralela, conoce a la persona y construye ese texto. "Somo facilitadores, la pata de escritura". En su caso, ha servido de ayuda a distintas profesiones de diferentes disciplinas como la psicología, contabilidad, educación o periodísticamente.





En una primera entrevista, conoce el estado de la obra y para los que no tienen mucho escrito, convoca una entrevista para fijar una estructura sobre los temas que quiere plasmar el autor en su proyecto. "En gran parte los proyectos que más me gustan son los libros", subraya. Además, se dedica a las redes, pero no es lo mismo estar pendiente de las redes sociales todo el tiempo, las cuales son más espontáneas. Mientras que en el caso del libro se tienen meses para analizarlo, por lo tanto, "prefiero el libro para disfrutarlo".



Redes sociales y Ghostwritters





"Gestiono perfiles en LinkedIn y ayudo a ejecutivos construir su identidad en línea", pero tanto en los libros como en las redes sociales, el mensaje es del autor, porque "nosotros lo que hacemos es ser ayudantes". Con respecto al tiempo que puede tomar, un trabajo de estos depende del proyecto, ya que, según el medio, así varía la elaboración y el tiempo. Sin embargo, un poroyecto de promedio se encuentran entre los 6 y los 12 meses.

Económicamente, el pago del proyecto depende de la persona con la que se realice el acuerdo. En el caso de Mara, realiza la división de los ingresos en función de las entregas, por ejemplo, un 30% lo recibe como anticipo, un 50% con la entrega de la primera versión del libro completo. Y el resto con la validación del autor. Además, "es un trabajo en el que existe la generosidad y podría vivir de esta actividad", explica.



En definitiva, un 'ghostwritter' es aquel que, aunque escriba algo de cero, no reclama la autoría de ese texto.