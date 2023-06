Con su familia, Eva González, Vicky Martín Berrocal o Alejandro Sanz. El emocionante adiós de Joaquín al fútbol

MADRID, 7 (CHANCE)

El pasado mes de abril Joaquín Sánchez, jugador del Betis, anunciaba su retirada del fútbol. 41 años y 23 de ellos como futbolista, en los que ha conseguido hacerse un hueco en el corazón de los béticos y convertirse, con su simpatía y su eterna sonrisa, en uno de los rostros más queridos de nuestro país.

Dos meses después de confirmar lo que muchos temían y nadie deseaba, este martes se ha celebrado en el estadio Benito Villamarín un partido homenaje al sevillano que ha congregado a algunas de las grandes leyendas del balón: Desde Iker Casillas a Sergio Ramos, pasando por Guti, Raúl González Sánchez, Dani Ceballos o Jesús Navas, nadie ha querido perderse el adiós al fútbol de Joaquín, una noche repleta de emociones y sonrisas que el ya exfutbolista tardará mucho en olvidar.

El estadio lleno hasta la bandera, su familia en las gradas y numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse la fiesta en la que se convirtió el último partido del mítico jugador. Eva González como maestra de ceremonias, Niña Pastori poniendo los pelos de punta a los asistentes interpretando 'Cai', y Alejandro Sanz -que estaba previsto que acudiese al homenaje pero que debido al delicado momento anímico que atraviesa finalmente no fue- a través de un vídeo: "Te quería mandar un abrazo y felicitarte por tantos años en el fútbol. Eres un regalo para los que te conocemos y para los que no te conocen tanto". "Si has llegado a jugar hasta los 41 años, no me quiero imaginar hasta cuando vas a estar en la televisión" ha bromeado, excusando su ausencia porque estaba "arreglando los cajones de la cocina".

Vicky Martín Berrocal ha asistido a arropar a su gran amigo en una noche tan especial con su hija Alba Díaz y su hermana Rocío Martín, y no dudaba en dedicar unas preciosas palabras a Joaquín: "Yo cuando pongo algo de él, me sorprende muchísimo porque el que es bético es bético, el que es sevillista es sevillista pero Joaquín es el único caso que da igual porque a todo el mundo le gusta Joaquín. Esa es su bondad y tiene todos los valores del Betis. Yo creo que no hay nadie ni habrá en mucho tiempo, un deportista y una persona* yo cuando hablo de Joaquín me olvido del futbolista, porque creo que la persona, su humildad, el corazón de Joaquín va por delante de él. Es alucinante. Poca gente que he conocido como él. Es un tío muy especial. Le quiero con locura".

"Al final ha conseguido su sueño. Se tiene que ir, hay mucha gente que no llega a conseguirlo y él lo ha conseguido con creces. Yo creo que eso es con lo que se tiene que quedar. Hay un punto que no te puedes quedar aquí eternamente porque tampoco nos vamos a quedar eternamente aquí nosotros. Todo empieza y todo se termina pero qué maravilla terminarlo así. Esto es un ole para él, se lo merece todo y más" ha asegurado emocionada, reconociendo que le encantaría que en un futuro fuera "presidente del Betis". "Ese sería el final soñado para todos los béticos" ha confesado.

En el campo, Joaquín desplegando su magia, volviendo locos a sus rivales y marcando sus últimos goles con la camiseta verdiblanca. Arropado por su mujer, Susana Saborido y sus hijas, el futbolista no dudaba en dedicar entre lágrimas unas palabras a la afición que tanto le ha animado a lo largo de todos estos años: "Como futbolista me voy pero voy a tener la suerte de seguir con vosotros, trabajando codo con codo, para estar a la altura de esta afición, que es la mejor del mundo sin ninguna duda". Una noche que terminó con fuegos artificiales y el estadio Benito Villamarín coreando elnombre de su ídolo.