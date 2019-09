Con el barro hasta las cejas en busca de normalidad

Baldo Cortón.

Cientos de voluntarios trabajan este lunes con escobas, cubos y palas sacando fango y agua de las viviendas inundadas por la gota fría, con el barro hasta las cejas, en una jornada en la que muchas víctimas quieren olvidar la pesadilla vivida desde el pasado jueves.

Las personas que han acudido a ayudar recuerdan a aquel movimiento que en el año 2002 acudió espontáneamente a mancharse con chapapote a las costas gallegas o a la movilización que generó la tragedia del terremoto de Lorca (Murcia) de 2011.

En esta ocasión, hasta las universidades han habilitado autobuses para facilitar los desplazamientos de estudiantes a las poblaciones que precisan ayuda y particulares acuden a echar una mano junto a los más de dos mil efectivos oficiales que poco a poco consiguen que puedan volver a sus casas unas familias que lo han perdido todo y que, sin esta ayuda, necesitarían varios meses para poder comer y dormir con normalidad en sus casas.

Beny, una de las afectadas en Los Alcázares, cuenta a EFE que tras pasar toda la noche del jueves achicando agua de su sótano, cogió su tractor y se desplazó a Torre Pacheco para colaborar en los rescates. "Cuando llegué a la zona todavía no había pasado por allí nadie, ni bomberos, ni protección civil, ni nada".

"Vi a un hombre subido al techo de su coche, que fue al primero que cogí, y luego fuimos a por su familia: su mujer, dos niños y dos perros", relata.

Continuó haciendo viajes todo el día, sacando de sus casas inundadas a numerosas personas y llevando "agua, embutidos y pan" a otras, teniendo que pasar por encima de "paredes derribadas que no se veían con el agua".

"El panorama es más que desolador, es penoso. La gente no paraba de llorar, es gente que hace tres años ya perdió sus casas, que las habían terminado de arreglar hacía unos meses, y otra vez lo han perdido todo", lamenta.

Lorena es una de las vecinas que ya sufrió los estragos del temporal en 2016 y que ahora ha vuelto a ver cómo se inundaba su casa. Con resignación, asegura que no le ha pillado "tan de susto" como hace tres años, a pesar de que en su casa "está todo destrozado, es un desastre, es el caos".

Eleuterio Ramón, coordinador de los parques de bomberos del mar Menor, opina no obstante, en declaraciones a Efe, que lo ocurrido en esta ocasión "no tiene nada que ver" con la riada de 2016 porque "no hay obra civil que pueda soportar" registros de más de 300 litros en seis horas como el que tuvo lugar en Los Alcázares, municipio que sufrió, junto a la propia gota fría, los arrastres de agua de las poblaciones limítrofes.

Según este bombero, es imposible calcular el tiempo que tardará en recuperarse la normalidad en esta ciudad del litoral porque el agua ha dañado todas las infraestructuras, edificios públicos y viviendas, aunque confía en que el suministro eléctrico y de agua potable quede totalmente restablecido durante este lunes.

De la experiencia de la gota fría, Eleuterio Ramón subraya la solidaridad de vecinos y ayuntamientos como el de Cartagena y Alhama de Murcia, que han prestado patrullas policiales a Los Alcázares para facilitar la vida a los vecinos y evitar actos de picaresca en calles sin alumbrado eléctrico hasta hace escasas horas.

En San Javier, limítrofe con Los Alcázares, una de las viviendas afectadas es la que ocupan 15 jóvenes con discapacidad motora y con autismo de la asociación Aidemar, que han estado cuatro días incomunicados y atrapados, sin poder salir de las plantas altas del edificio, ya que el sótano se había inundado por completo.

Por su parte, el responsable del Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Cruz Roja en la Región, José García, ha dicho a EFE que ni sus embarcaciones podían trabajar por la velocidad de la avenida de agua. "Tuvimos que dejarlas amarradas" y seguir a pie la evacuación hasta que los vehículos pesados llegaron.

Dos helicópteros de la Comunidad también trabajaban a destajo rescatando gente de los techos de sus casas, recuerda.

Entrar en domicilios anegados y ver flotando sus recuerdos es para García "una de las situaciones que más me toca la sensibilidad".

El presidente de la asociación de vecinos de Villas Caravaning La Manga, Juan García, ha dicho que hubo personas de pie en el fango hasta las seis de la mañana en una situación dantesca que se acentuó con la evacuación. "No hay un listado de los que salieron, ni cuándo han entrado. El hijo de un amigo, cuando pudo llamar, que no fue fácil, a preguntar por sus padres, le dijeron que estaban en el Pabellón, y cuando fue al Pabellón, estaban en el Camping, no habían salido", comentó. EFE

1004701

1005480