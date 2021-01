La Comunidad Valenciana tiene brotes activos en 167 residencias y el 63% de ellos afecta a menos 10 personas

Oltra confirma que la segunda dosis comenzará a aplicarse la próxima semana y confía en que a finales de febrero la situación mejore

La Comunitat Valenciana tiene en estos momentos brotes activos en un total de 167 residencias de mayores y el 63% de ellos afecta a menos de 10 personas. De este modo, la mitad de centros no tiene contagios y aunque, hay 2.635 afectados, el 90% de la plazas está libre de la covid.

Así, lo ha detallado este jueves la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en rueda de prensa para hacer balance de la gestión en dependencia, en la que ha destacado que ya se está vacunando a las residencias con brote --no a los usuarios afectados-- y que la próxima semana comenzará a inocularse la segunda dosis en los centros en los que a finales de diciembre se inició la campaña.

De este modo, ha confiado en que a finales de febrero la situación en las residencias, que ahora es "muy difícil", haya "cambiado sensiblemente gracias a esta protección". No obstante, ha recalcado: "Las residencias no son Fort Knox, el único plan de choque es acabar con un contagio comunitario que está descontrolado porque si no el virus acaba entrando". Así, ha recalcado que la aparición de contagios en los centros es causa-efecto cuando están en zonas con una incidencia acumulada alta.

Asimismo, ha destacado que el índice de mortalidad en las residencias de la Comunitat Valenciana es de un 30,45% respecto al de la población en general frente al de otras comunidades, como Madrid o Castilla León, que han superado al 50%. Oltra ha recalcado que estas comparativas son "un ejercicio macabro" porque "cada muerte es dolorosa y todos los gobiernos quieren que no haya", pero es necesaria para realizar una evaluación.

2.639 BAJAS MÁS QUE EN 2019

Oltra ha señalado que en 2020 se registraron 2.639 bajas más del sistema de dependencia que el ejercicio anterior pero ha aclarado que no se pueden atribuir todas al efecto de la pandemia. En primer lugar por el constante crecimiento del sistema --el pasado año hubo 10.324 beneficiados más-- y en segundo porque aunque en la gran mayoría de casos las bajas son por muerte del beneficiario, puede haber otras circunstancias como su traslado a otras comunidad.

Por ello, ha recalcado que para certificar los efectos del coronavirus no se pueden comparar por años los datos de bajas del sistema directamente, sino el porcentaje de bajas respecto a beneficiarios. Oltra ha señalado que su departamento está realizando este cómputo y se dará a conocer.

Asún así, sí que ha confirmado que el pasado mes de mayo se registró un pico de 1.700 bajas ya que se recogió los datos de abril y los últimos días de marzo, unas 500 por encima que el mismo mes del año anterior. La media suele ser de 1.200 bajas al mes, aunque siempre hay un pico en enero y febrero y julio debido a la incidencia del calor y frío en los decesos de ancianos, ha explicado. En concreto, en 2018 se contabilizaron 10.686 bajas del sistema, en 2019 se notificaron 12.070 y en 2020 un total 14.609.

Respecto a la situación de la residencia de Benicalap, ha destacado que "afortunadamente" los 63 afectados están "sin síntomas graves, muchaos de ellas asintomáticos", y que Inspección analizará qué ha pasado y si se han incumplido los protocolos al igual que se estudian, junto a Sanidad, todos los brotes masivos.