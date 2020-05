La Comunidad Valenciana confirma 42 nuevos casos y 7 fallecidos, todos en Valencia

La Comunidad Valenciana ha registrado 42 nuevos positivos por coronavirus y 7 fallecidos más desde la última actualización del viernes. Todos los decesos se han producido en la provincia de Valencia, ya que la demarcación de Castellón, por segundo día consecutivo, no ha registrado muertes --esto no ocurría desde el 23 de abril--, y tampoco la de Alicante, algo que no pasaba desde el 16 de marzo.

Así lo ha detallado este sábado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana. De los 42 nuevos contagios registrados en las últimas horas, 6 se han detectado en la provincia de Castellón, 7 en Alicante y 29 en Valencia.

El número de casos activos es actualmente de 3.522, un 26 por ciento del total, por lo que "se ha producido una evolución descendente muy importante, ya que hace un mes era del 90 por ciento", ha subrayado Barceló.

La titular de Sanidad también ha subrayado que siguen bajando los ingresos hasta situarse en 488, 49 menos que ayer. En la UCI se encuentran 92, 4 menos de ayer. De los ingresados, 43 se encuentran en Castellón (11 en la UCI); 140 en Alicante (45 UCI) y 305 en Valencia (36 en UCI).

Respecto a los fallecimientos, los 7 decesos --seis menos que ayer-- se han producido en la provincia de Valencia y 5 son residentes, 6 con PCR y uno con vínculo epidemiológico. Hasta el momento, se han contabilizado un total de 1.328 fallecimientos en la Comunidad Valenciana: 200 en la provincia de Castellón, 470 en la Alicante y 658 en la de Valencia.

En cuanto a la situación de las residencias, hay casos positivos en 76 --11 en Castellón, 25 en Alicante y 40 en Valencia--. Los residentes nuevos positivos son 10; y los trabajadores, 5. Bajo vigilancia activa de control sanitario hay 30 residencias: 9 en Castellón, 8 en Alicante y 13 en Valencia.

Desde la Conselleria se incide en que las altas a personas con coronavirus en la Comunidad Valenciana se han incrementado un 24% en la última semana. En las últimas 24 horas se han dado 615, por lo que el total de personas curadas asciende ya a 8.796, lo que representa el 64% de los casos positivos detectados. Por provincias, 1.213 en la de Castellón, 3.150 en la de Alicante y 4.433 en la de Valencia.

ALTAS

Por su parte, el número de profesionales de la Sanidad que han recibido ya el alta son 1.854 personas. La cantidad total de positivos es de 2.617 (1.809 a través de PCR y 808 con test rápido), de los cuales 763 permanecen activos en este momento (64 en la provincia de Castellón, 315 en la de Alicante y 384 en la provincia de Valencia).

En cuanto al número de pruebas realizadas para la detección de coronavirus, se han llevado a cabo un total de 201.843 (137.302 a través de PCR y 64.541 a través de test rápidos).

Por último, Barceló ha apuntado que esta mañana se ha publicado e el BOE las medidas que se van a implantar a partir del próximo lunes en los diez departamentos de salud que avanzan a fase 1 de desescalada. Ahora, la administración valenciana va a analizar la información para trasladarla a los medios y a la ciudadanía. "Y en el restos seguiremos trabajando para alcanzar cuanto la fase 1".