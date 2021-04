La Comunidad de Madrid vacunará en los centros de salud durante todos los días de la semana

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que próximamente, con la llegada de más vacunas, se suministrarán las dosis también en los centros de salud durante todos los días de la semana.

"Cuando ya sí que hayan vacunas en muchos centros de salud, no se puede en todos porque son numerosísimos en la Comunidad de Madrid, pero sí en muchísimos de ellos, vamos también a ofrecer la posibilidad de vacunar en fin de semana y entre semana", ha avanzado en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Ayuso ha remarcado que se está vacunando "a un ritmo excelente". Madrid alcanzó este miércoles el récord de vacunas suministras en un día (50.000) y este fin de semana espera que se alcancen los 55.000 al incorporar a la estrategia a los hospitales. En total, esta semana se vacunarán a 290.000 personas.

Para la presidenta, el problema es que no hay vacunas suficientes. "No llegan vacunas, no hay, y encima con cambios de criterio. Así no se puede", ha criticado la dirigente madrileña.