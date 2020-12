Comunidad de Madrid urge a desmantelar cultivos de marihuana en Cañada Real

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha instado este miércoles a la Delegación del Gobierno a que cumpla cuanto antes el plan de choque para la Cañada Real y "desmantele las plantaciones de marihuana" para poder solucionar los apagones que afectan a 1.200 familias de los sectores 5 y 6 desde hace más de ochenta días.

Pérez ha adelantado que, en cumplimiento de los realojos previstos en el pacto por la Cañada Real, la Comunidad de Madrid "tiene compradas 75 viviendas, de las cuales están adjudicadas prácticamente la totalidad", y las entregas se harán en los próximos días.

"Madrid está cumpliendo su parte" del acuerdo, aunque "hay que diferenciar entre el corto plazo y el programa de medio y largo plazo contenido en el Pacto por la Cañada Real, que se está ejecutando puntualmente", ha dicho en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Respecto a la situación social de las familias que están sufriendo la falta de suministro eléctrico, Pérez la ha situado "en el corto plazo y para ello, a comienzos de noviembre, la Comunidad de Madrid tomó la iniciativa de buscar a todas las administraciones para hallar una solución".

En esa reunión, se acordó "poner en marcha un plan de choque por parte de la Delegación del Gobierno. Posteriormente, el 24 de noviembre se repitió la reunión, ya con la Fiscalía, que puso a disposición toda su colaboración para facilitar ese plan de choque, y a día de hoy no se ha producido", según el consejero.

"Hasta que no se produzca el desmantelamiento de las plantaciones de droga no se solucionará el problema de los cortes de luz. Estas familias que lo están pasando mal necesitan que se produzca ya esta operación de desmantelar de estas plantaciones. Ya no se puede posponer por más tiempo", añadió Pérez.

En la primera semana de diciembre, en una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y también Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, se acordó "identificar aquellos casos de mayor gravedad, entre ellos el de una persona mayor con problema respiratorio que necesitaba una máquina para respirar".

Esta persona "lleva más de un mes viviendo en un piso que la Agencia de Vivienda Social le ha adjudicado para siempre ya", según Pérez, quien ha añadido que en materia de realojos a medio y largo plazo "se está cumpliendo lo que tocaba".

Así, para el realojo de 150 familias, la mitad por el Ayuntamiento y la Comunidad, el Gobierno regional "ya tiene compradas 75 viviendas, de las cuales están adjudicadas prácticamente la totalidad y las entregas se harán en los próximos días". EFE