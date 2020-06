La Comunidad de Madrid solicitará hoy pasar la próxima semana a la fase 2

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que solicitará este lunes al Gobierno pasar a la fase 2 de la desescalada la próxima semana, ya que, según ha señalado, la vida en Madrid sigue y la región necesita seguir avanzando.

Ayuso ha señalado que hay que aprender a convivir con la COVID-19 porque lo que no podemos permitirnos es estar como en la fase 0, encerrados en casa, porque sería la ruina.

La presidenta regional ha visitado el recinto ferial de Torrejón de Ardoz, donde desde el pasado viernes el Ayuntamiento de la localidad y la empresa gestora del Hospital de Torrejón, Ribera Salud, realizan pruebas de seroprevalencia a sus vecinos.

En relación a la solicitud de la Comunidad de Madrid para avanzar en la desescalada, Ayuso opina que el Gobierno podría haber flexibilizado algunas fases, pero que ya que las fases están muy estabuladas la región necesita seguir avanzando.

Ha destacado que, en caso de ser aprobado, el paso a la fase 2 permitirá que se puedan hacer por ejemplo compras en centros comerciales, que están teniendo gravísimas perdidas, no solo los propios centros comerciales, sino todos los pequeños comercios que albergan.

Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo que las propias comunidades gestionarán la desescalada a partir de la fase 3, la presidenta regional cree que todavía le compete al Gobierno decidir si en esa fase se permitirá la movilidad entre diferentes provincias.

Yo creo que no es tanto el problema de los desplazamientos como el tema de la responsabilidad individual lo que nos tiene que llamar ahora, ha señalado.

En ese sentido, Ayuso ha insistido en recomendar a los ciudadanos mucha precaución, porque el virus sigue entre nosotros y nos tenemos que defender para evitar que haya una siguiente ola.

Igualmente ha añadido que el Gobierno regional hará campañas este verano para que en los municipios de la Comunidad de Madrid nadie se relaje y todo el mundo sea consciente de que puede portar el virus y hacer mucho daño a otras personas.

Los sanitarios lo han pasado francamente mal y en España han muerto muchas personas, no podemos creer que el virus no afecta a personas jóvenes y que no va a pasar nada, porque no es así, ha agregado. Asimismo, ha señalado que, dentro de la estrategia regional contra la COVID-19, la Comunidad de Madrid está reforzando al personal sanitario y cerrando circuitos COVID en todos los hospitales, y que presentará próximamente las características del hospital de campaña que va a sustituir al de Ifema. EFE

mca/abs/scr/jlg