La Comunidad de Madrid considerará que hay un "brote" en un aula cuando haya tres o más contagios

Ossorio pide a sindicatos que "no añadan un sufrimiento y una incertidumbre más" a las familias con una huelga

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha detallado que se considerará que hay un "brote" en un aula cuando haya tres o más contagios en la misma, aunque dependerá también de la tipología de la misma.

Ossorio ha explicado que ante un positivo en una aula, hay que diferencia si se trata de un grupo de convivencia estable o de un espacio donde se respetan los 1,5 metros de distancia. Según ha indicado, en el primer caso todos los alumnos se irían a casa durante 14 días y que en el segundo, solo sería el positivo y sus contactos más estrechos, según recoge el protocolo contemplado en el 'plan de vuelta al cole'.

El extremo final se daría si se comprueba que hay una transmisión "sin control" dentro del centro, caso en el que se cerraría el colegio durante catorce días y "la educación sería a distancia".

Así lo ha señalado este martes, día en el que vuelven a las aulas cerca de 412.000 escolares madrileños, los correspondientes al segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) así como 1º, 2º y 3º de Primaria, y Educación Especial.

Ossorio ha querido lanzar un mensaje a los sindicatos, a los que ha pedido que "no añadan un sufrimiento y una incertidumbre más" a las familias convocando una huelga de profesorado.

"No es el momento de hacer huelgas, es el de que todos salgamos adelante", ha insistido el consejero, quien entiende que "no hay argumentos" por parte de CC.OO., STEM, UGT y CGT para convocar estos paros, que tendrán lugar el 22 y 23 de septiembre. Las asociaciones sindicales entienden que "no se han hecho realidad" las medidas anunciadas en la estrategia del Ejecutivo regional para el inicio de curso 2020-2021.

Al respecto, el titular de Educación ha asegurado que "se están cumpliendo" todas las medidas y ha recordado que este trimestre "se va a invertir 370 millones de euros", por lo que ha apelado a los sindicatos para que piensen "en las familias que tienen que conciliar, que tienen que ir al trabajo y que lo están pasando mal".

"España está pasando una pandemia con consecuencias trágicas y es el momento de remar todos juntos, es verdad que hay inconvenientes, tenemos cosas mal, pero no es el momento de ponerlo de manifiesto", ha insistido.