Comunidad de Madrid cifra alumnos sin medios tecnológicos en 1.962 en ESO, 444 en Bachillerato y 1.476 en FP

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado el número de alumnos sin medios tecnológicos en 1.962 en ESO, 444 en Bachillerato y 1.476 en FP.

Así lo ha indicado en su comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, el mismo día en el que el Gobierno regional ha anunciado la adquisición de 3.500 tablets y tarjetas de conexión a Internet para los alumnos sin medios tecnológicos.

Previamente, la Consejería de Educación había distribuido 1.000 tablets y 2.000 tarjetas SIM, en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Fundación Telefónica y la Fundación "la Caixa", a través de su programa conjunto de educación digital Profuturo.

"Absolutamente todos los esfuerzos de la Consejería de Educación se han dedicado a frenar esa pandemia pero garantizando los principios básicos de nuestro sistema educativo, la calidad, la igualdad de oportunidades, la libertad y el diálogo", ha defendido Ossorio, en referencia a la gestión de su departamento desde el cese de todas las actividades educativas presenciales del 11 de marzo, en la que se ha trabajado "contrarreloj muchas veces, dando respuestas ágiles y efectivas", y han sido "transparentes".

Respecto a la vuelta al colegio, solo se ha referido a las instrucciones de la Consejería que hablan de que en caso de volver a la actividad presencial se hará "de forma escalonada, priorizando los cursos en los que se titule", y que se desarrollará en esa enseñanza presencial lo más importante que no se ha podido dar por sus especiales características en el periodo 'online'.

Ossorio ha destacado que, desde los primeros días de suspensión de la actividad educativa presencial, según un informe de Inspección Educativa, el 93 por ciento de los centros optaron por el teletrabajo, frente a un 7 por ciento que utilizaron un sistema de enseñanza mixto, antes del cierre de los centros el 30 de marzo.

Asimismo, ha citado otro informe de este mismo servicio que pone de manifiesto que los alumnos de Bachillerato y FP están cumpliendo en tiempo y forma las actividades que se les encargan diariamente sus profesores en un 90 por ciento de los casos. En el caso de Secundaria, el porcentaje es del 80 por ciento, mientras que en Educación Primaria se sitúa en un 70 por ciento.

El consejero ha asegurado que han puesto "énfasis en los alumnos con más dificultades", como los 11.500 alumnos con beca de comedor por pertenecer a familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), para los que ha recordado que la Comunidad puso en marcha un "sistema de catering", incluso para los días no lectivos de semana santa.

"Lo pusimos en marcha en un tiempo récord, en una semana que a mí se me hizo muy larga porque todas las puertas se nos cerraban, unos porque no podían ayudar y otros porque no querían, entre estos que no quisieron tengo que recordar al señor Hita y a la Federación de Municipios de Madrid", ha señalado.

A este respecto, ha indicado que Telepizza suministra 3.200 menús diarios en 32 municipios, Rodilla 600 menús diarios en seis municipios y Viena Capellanes 660 en 66 municipios. "Cuando la FMM y más de 150 ayuntamientos nos dijeron que no nos querían ayudar, ellos estuvieron ahí y lo pusieron en marcha en dos días", ha recalcado en alusión a ambas empresas.

Para aquellos estudiantes a los que, por diversas circunstancias, les está resultando más difícil seguir las clases online, la Comunidad de Madrid está valorando su situación para concretarles un Plan de refuerzo individualizado, especialmente, en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés, ha agregado Ossorio.

BRECHA DIGITAL

Para la diputada socialista Marta Bernardo con la crisis del coronavirus se están visibilizando los problemas de la educación madrileña, la brecha digital, la segregación escolar, la disminución de recursos humanos y la desatención a estudiantes con necesidades especiales.

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, se ha preguntado cómo pretende el Gobierno regional evaluar a todos los niños por igual cuando muchos no han recibido clase por no cubrirse plazas de interinos y cuando al menos "3.500 niños" tenían problemas de conectividad para poder acceder a las clases. "¿Quieren evaluar sin haber puesto los medios? ¿Cómo les van a exigir esa evaluacion si no se les han puesto los recursos?", ha cuestionado Morano.

Por su parte, la diputada de Más Madrid María Pastor ha manifestado que se alegra de que se vayan a entregar más tablets a niños en situación vulnerable, para señalar que es una medida que "llega tarde" en una "región tan desigual en la que están aprovechando para recortar en educación" y en lugar de "mitigar" los efectos cree que se acabará yendo a peor.

En su turno de palabra, el diputado de Vox Mariano Calabuig ha criticado también la "falta de equipos informáticos" para que los niños puedan acceder a las clases y ha pedido que haga todo lo posible para garantizarlos en lo que queda de trimestre a la mayoría de alumnos.

Ante las acusaciones de la oposición por la suspensión de los convenios con los ayuntamientos para financiar la educación infantil, de los contratos con las escuelas infantiles de gestión indirecta y del cheque guardería el consejero ha reiterado que se ha hecho cumpliendo la ley de contratos, los convenios y la normativa de la orden de concesión, que establecen que los alumnos deben acudir a los centros.

"No puedo pagar algo que la ley, el convenio o la orden de convocatoria de subvenciones dice que no se puede pagar", ha recalcado, y ha advertido de que a los ayuntamientos se les aplica también la ley de contratos y que si no suspenden el servicio "estarían prevaricando".

A este respecto, ha insistido en calificar de "insulto a la inteligencia" defender que dicho servicio educativo de cero a tres años se puede prestar 'online', y ha dicho que siente lo que está pasando a las escuelas infantiles como "toda la actividad económica".

CRÍTICAS A LOS MENÚS DE COMIDA RÁPIDA

En respuesta a las críticas por los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, ha desvelado que el presidente de la FMM, el socialista Guillermo Hita, "no se puso nunca al teléfono", y ha defendido que son menús variados. Además, ha dicho que los comedores escolares no podían ofrecer este servicio porque "no es lo mismo hacer comida para 200.000 alumnos que para 11.500 distribuidos por todo el territorio".

Sobre la sustitución de interinos, ha asegurado que cuando un equipo directivo de un centro solicita un interino en sustitución de un docente se hace, pero ha defendido que "en la educación a distancia el que mejor puede darla es el docente que se conoce el centro y que se conoce a los alumnos, y por tanto lo mejor es que ese equipo se reorganice". "En cuando vuelvan las clases presenciales, volveremos a contratar los interinos con total normalidad", ha garantizado.