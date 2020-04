Comunidad de Madri ve "dejación de funciones" en dejar que CCAA establezcan criterios distintos para titularse

El consejero entiende que Educación "elude su responsabilidad" y que con sus indicaciones un alumno "podría titularse con 7 suspensos"

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha acusado a la ministra del ramo, Isabel Celaá, de "dejación de funciones" por su intención de permitir que las comunidades autónomas puedan flexibilizar los criterios de obtención de diferentes títulos, como Bachillerato, ESO o FP, y que entren en juego la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con los objetivos de la etapa.

"A nosotros nos podrían haber planteado titular con algún suspenso, no nos gusta y probablemente hubiésemos dicho que no. Pero lo que no se puede hacer es decir que cada comunidad autónoma haga lo que le de la gana y el Ministerio lavarse las manos cuando es una competencia nacional", ha cargado el consejero madrileño en una entrevista en 'Toro TV', recogida por Europa Press, en la que ha incidido en que un título expedido por una autonomía tiene validez "en todo el territorio nacional".

Al respecto, al ser preguntado por si el Ministerio estaría "eludiendo su responsabilidad al no concretar con cuántos suspensos se puede pasar de curso", el consejero ha afirmado que "esa es la mejor definición de lo que ha sucedido en la Conferencia Sectorial que ha mantenido este miércoles Celaá con los titulares de Educación de los diferentes territorios. Ossorio ha remarcado que en una comunidad se podría titular bachiller a un alumno "con siete suspensos si así lo acuerda".

Aún así, ha reconocido sintonía con la concepción expresada por la ministra en el Congreso de los Diputados este miércoles, donde señaló la intención de que ningún alumno se viese perjudicado por el coronavirus.; sobre lo que Ossorio ha añadido que habrá que tener una "especial consideración" hacia aquellos que no tengan medios informáticos para dar clases a distancia o aquellos que tengan dificultades de aprendizaje.

"El mejor mensaje para los alumnos es el del esfuerzo no el del aprobado general, eso es lo peor que podemos hacer con el alumnado", ha asegurado Ossorio, quien ha reconocido que "en ningún momento" se ha hablado durante la Conferencia Sectorial de un hipotético aprobado general.

En otra clave, ha expuesto que en un principio desde su área se recomendó repasar el temario dado en clase presencial, pero que al prolongarse el estado de alarma han dado instrucciones para que avanzasen, sobre todo en Secundaria y Bachillerato, poniendo el foco en la "parte esencial" porque sería "absurdo" intentar dar el currículum "hasta el último extremo".

Otro de los temas tratados en la Conferencia Sectorial ha sido la propuesta del Ministerio de que se pueda reforzar contenidos durante el mes de julio, un planteamiento que comparte Ossorio, quien ha detallado que en el caso de la región serían "refuerzos" y que para llevarlos a cabo haría falta una cofinanciación del Gobierno central.

"Sería algo voluntario para los alumnos pero obligatorio que los centros educativos lo pusieran a disposición ese mes", ha rematado el consejero; quien ha supeditado la puesta en marcha de esta iniciativa a que lo permitan las recomendaciones sanitarias.

"Tienen que permitirlo las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que son de las que yo me fio, porque de aquellas que permitieron la manifestaciones del 8M sinceramente no me fio nada; esas autoridades de las que nos fiamos, que nos digan que eso es posible y que se adaptarían todas las medidas higiénicas", ha zanjado el consejero madrileño de Educación.