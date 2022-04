COMUNICADO: El nuevo rol del profesor, impulsor del talento y aprendizaje personalizado

Madrid, 1 de abril de 2022. "Una de las grandes misiones de los profesores es detectar en cada uno de los alumnos y alumnas cuál puede ser su talento, su capacidad especial y empoderarlos para que la puedan desarrollar", afirmó Francesc Miralles. El escritor, experto en desarrollo personal, habló de la importancia de ayudar a que los jóvenes descubran su propósito vital en el cierre del II Congreso de Educación de SM "Ciento Volando. Revuela la educación", celebrado en formato virtual ante más de 4800 asistentes.

Lo importante no es solo encontrar el talento, sino llegar a desarrollarlo, explicó Miralles: "Una vez hemos reconocido nuestro talento, los profesores deben comunicar que no brotará sin una inversión importante de trabajo. El talento es mucho más fácil de encontrar que la constancia, pero sin constancia no se puede brillar".

En esta misma línea, la catedrática en psicología Elena Martín subrayó la necesidad de que las actividades realizadas en la escuela respondan a los intereses reales del alumnado y se consiga "conectar las actividades con los desafíos del siglo xxi".

La escuela como motor de cambio

La necesidad de que los niños y niñas adquieran conocimientos vinculados al desarrollo sostenible estuvo muy presente en ambas jornadas del Congreso de Educación SM. Charo Morán, bióloga especializada en educación, ecología, consumo y sostenibilidad, explicó que "dentro de la competencia de la ciudadanía, uno de los ejes fundamentales es ser agentes de cambio, realizar las transformaciones necesarias para aprender a vivir dentro de los límites del planeta" e insistió en la idea de que los proyectos educativos se basen en retos de largo recorrido y se celebren los logros. "Necesitamos poner la alegría en el centro. Los proyectos de aprendizaje-servicio tienen una repercusión en la comunidad que son muy interesantes para plantear en los centros educativos", afirmó Morán.

El nuevo rol del maestro

Refiriéndose a los desafíos del nuevo currículo educativo, el maestro y educador Pere Vilaseca sostuvo que "la responsabilidad del maestro es lo que el alumno aprende, no lo que enseña" e insistió en la idea de ofrecer "un acompañamiento donde el foco se pone en el esfuerzo, en la mejora continua del alumno y no tanto en el resultado".

Por su parte, Lute Agea, profesor en el colegio San Vicente de Paúl de las Hijas de la Caridad de Jaén, habló sobre la metodología y herramientas de evaluación bajo la perspectiva del nuevo currículo: "La forma de trabajar y organizar nuestras clases, va a ser pensar en situaciones de aprendizaje atractivas que permitan evaluar al alumno. Hay que entender que la evaluación no es el final del proceso, sino que tiene que ser el punto de partida".

La banda española Miss Caffeina puso el broche final al congreso con una actuación que dedicó a toda la comunidad educativa con su tema Mira cómo vuelo, una invitación a mantener la mirada en el horizonte.

La segunda edición del Congreso de Educación SM "Ciento Volando. Revuela la educación"

"Ciento Volando. Revuela la educación" pretende inspirar a los profesionales del sector educativo para provocar pequeños grandes cambios. Para buscar un nuevo modelo de persona y de hacerlo en conjunto. De sentir mariposas en el estómago y revuelo en el corazón, pero manteniendo los pies en la tierra y estando en lo concreto, en el aula, en las necesidades diarias de los profesores, alumnos y familias.

