Compromís pide al Gobierno que elimine la cuota de los autónomos por COVID-19

Compromís ha pedido este sábado al Gobierno que se eliminen las cuotas de autónomos temporalmente y que establezca medidas para los trabajadores fijos discontinuos que irán al paro.

Lo ha solicitado el senador de Compromís, Carles Mulet, que ha reclamado al Ejecutivo que arbitre medidas y un cambio en la legislación laboral para prever "las inesperadas consecuencias que el coronavirus u otras situaciones de emergencia puedan tener en los derechos laborales de trabajadores de la hostelería o servicios y en los trabajadores autónomos".

Muchos de ellos se han quedado también sin trabajo "de la noche a la mañana", ha subrayado en un comunicado. A las medidas excepcionales del Consejo de Ministros y a las decretadas por la Generalitat Valenciana de cierre de bares y restaurantes para limitar la propagación y contagio del coronavirus se añade la cancelación de los programas del Imserso por parte del Gobierno y el programa senior de la Diputación de Castelló.

"En el sector no para de llover sobre mojado y la hostelería de nuestra autonomía y de otras se está viendo muy afectada, con miles de despidos al principio de una temporada que arrancaba con previsiones excelentes hasta fechas muy recientes", ha lamentado. El Gobierno debe tener en cuenta estas situaciones e incrementar su protección en tiempos de emergencias sanitarias como la que vivimos ya que "se dan situaciones dramáticas" pues muchos de los afectados no tienen derecho a paro y los hoteles han entrado en una espiral en la que no pueden mantener sus plantillas ni los compromisos para el mantenimiento de fijos discontinuos, ha aseverado Mulet.

Sobre los autónomos, ha añadido que "parece que siguen siendo los olvidados y se requieren medidas específicas". Compromís ha anunciado que realizará una batería de preguntas al respecto y trasladará la cuestión a la comisión correspondiente del Senado una vez se restablezca la normalidad en el funcionamiento de las cámaras y sus órganos. EFE