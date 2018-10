¿Cómo es la vida después de un desahucio?

La imagen era recurrente en televisión. Escenas de desesperación, llantos, tensión... y unos profesionales grabando la instantánea con una cámara. Es el drama de los desahucios que ha azotado a cientos de familias como consecuencia de la crisis. Luego, las cámaras se apagan, pero comienza el drama para estas familias que se preguntan... ¿y ahora, qué?

Cada drama tiene su circunstancia, como el de Gema, para la que dictaron en 2015 una orden de desahucio de su vivienda de Toledo que aún no se ha ejecutado. A este drama hay que sumarle la violencia de género, ya que Gema llegó con su hija adolescente huyendo de su pareja: “Nos hacía la vida imposible y nos fuimos de la ciudad donde vivíamos. Al venir a Toledo, no encontraba empleo y me quedé en paro con 45 años. Así llevo 7 años. Ya no tengo ingresos. A mi edad es difícil que contraten.”

El caso de Gema ha sido una constante durante la crisis. Benito fue despedido en 2008 de una constructora de La Solana con 48 años. Mientras pudo, hizo frente a la hipoteca, hasta 2013. La deuda crecía al tiempo que el mercado laboral le daba la espalda: “Vas a las empresas a buscar trabajo, y solo con decir la edad que tienes te eliminan.” Su desahucio será en otoño.

El problema puede llegar sin comerlo ni beberlo, como a Josefa, que podría perder su vivienda de Criptana por la deuda de 45.000 euros que contrajo con el banco su hijo pintor, después de que las empresas para las que él trabajaba quebraran. A la deuda se suma el embargo de parte de la pensión de Josefa y de su marido: “El 14 de diciembre de 2017 se iba a emitir una orden de desahucio. 2 días antes negocié con el banco un alquiler social vitalicio. El banco solo nos ofreció un alquiler social por 3 años. El 14 de diciembre se cumple un año y no sé si seguiremos.”

Y es que la negociación con los bancos es como un dolor de muelas. Olga, tras 5 años de tira y afloja, hace 2 meses perdió su hogar. Tiempo que le ha dado incluso para experimentar anécdotas “peculiares”: “Estuve buscando viviendas para entrar como okupa por Toledo. Cuando me decidí por una, resulta que conocía al dueño. Era un amigo que curiosamente conocí en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por lo que me entendía perfectamente. Me hizo un contrato de alquiler muy reducido en el Casco Histórico”.

Es una pesadilla que trastoca a la salud. A Gema, el hambre y el frío le ha provocado fibromialgia y cuadros de ansiedad: “Mi hija y yo hemos estado sin calefacción. Lo sufres como madre, pero tus hijos te duelen mucho. En el banco, cuando les explicaba la situación, me decían que tenía que pagar la hipoteca, y si para ello era necesario no dar de comer a tu hija, que no lo hiciera.”

Más delicada es la situación cuando hay menores. Más aún cuando ves impotente como se marchan de casa a buscarse la vida, porque no pueden ser mantenidos. El hijo de Olga, con 18 años, se tuvo que marchar a Madrid para buscar trabajo: “Cuando cerré la tienda de alimentación que tenía en Torrijos, no pude hacerme cargo de él. Terminó un módulo y encontró un empleo que solo le da para mantenerse. No me puede ayudar.”

“Cuando ves que no puedes darle lo más básico, no puedes más. Me dormía todos los días pensando en hacer una locura. Tuve una depresión profunda.”

Los hijos de Josefa son adultos, por lo que le duele más sus nietos: “Los niños se dan cuenta. Les digo que no puedo comprarles nada. Mi nieta va al conservatorio y necesita un piano para practicar en casa, pero no se lo podemos comprar. ¡Qué lástima, con el talento que tiene! A mi nieto le hemos apuntado a baloncesto. Queremos que salgan de casa para que no vean lo que ocurre”.

El futuro para estas familias es confuso. Olga sobrevive en una vivienda de alquiler a bajo precio. Gema recurre cada día a internet para comprobar si su casa sale a subasta. Josefa está pendiente de que el banco renueve el alquiler social que le permita permanecer en el hogar con su familia. Más difícil lo tiene Benito, que percibe 600 euros de pensión por enfermedad, con el que mantiene a su mujer y a su hijo: “He pensado ser okupa porque no tenemos recursos. He recurrido a Cáritas y a los servicios sociales. El futuro lo veo negro”.